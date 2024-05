Im Vorfeld des heutigen Apple Special Events hat das Unternehmen einen interaktiven „Radiergummi“-Teaser auf seiner Webseite geschaltet, der nicht nur ein Hinweis auf einen neuen Apple Pencil Pro sein, sondern auch ein Hinweis auf eine neue Version der Apple Fotos-App darstellen könnte. Es heißt, dass Apple bei der Bildbearbeitung zukünftig verstärkt auf generative KI setzen wird.

Fotos-App: Apple arbeitet an Bildbearbeitung per generativer KI

Seit gestern ist das Logo, dass das heutige Special Event bewirbt, interaktiv. Benutzer können das Logo ganz oder teilweise mit der Maus oder per Toucheingabe löschen. Während zunächst angenommen wurde, dass dies eine Anspielung auf einen verbesserten Apple Pencil sei, könnte es sich auch um eine Anspielung auf eine verbesserte Bearbeitungsfunktion handeln, die Apple später in diesem Jahr einführen will.

Mit der Materie vertraute Personen haben Appleinsider zugeflüstert, dass Apple intern eine erweiterte Funktion für seine integrierte Fotoanwendung testet, die generative KI für die Fotobearbeitung verwendet. Die Funktion wird in Vorabversionen von Apples macOS 15 als „Clean Up“ bezeichnet und befindet sich im Bearbeitungsmenü neben den vorhandenen Optionen für Anpassungen, Filter und Zuschneiden.

Die Funktion scheint das Retusche-Tool von Apple zu ersetzen, das in macOS-Versionen der Fotos-App verfügbar ist. Im Gegensatz zum Retusche-Tool soll die „Aufräumfunktion“ jedoch verbesserte Bearbeitungsmöglichkeiten und die Möglichkeit bieten, größere Objekte innerhalb von Fotos zu entfernen.

Mit Clean Up können Benutzer mit einem Pinselwerkzeug einen Bereich eines Fotos auswählen und bestimmte Objekte aus einem Bild entfernen. In den bisherigen internen Testversionen können Tester auch die Pinselgröße anpassen, um das Entfernen kleinerer oder größerer Objekte zu erleichtern.

Heute Abend stellt Apple neue iPad-Modelle vor. Wir rechnen mit einem neuen iPad Pro, iPad Air, einem neuen Apple Pencil sowie einem neuen Magic Keyboard. Gut möglich, dass sich Apple die Fotos-App rausgepickt hat, um kommende Möglichkeiten und Verbesserungen durch generativer KI anzuteasern.

