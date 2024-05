Sonos bereitet sich darauf vor, mit dem Sonos Ace einen neuen Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt zu bringen. Nachdem der Kopfhörer die Zulassung der amerikanischen Regulierungsbehörde FCC erhalten hat, ist die offizielle Ankündigung wohl nur noch eine Frage der Zeit. Der Name und erste Bilder des Kopfhörers wurden nun dank des niederländischen Elektrogroßhändlers Schuurman verfrüht enthüllt. Die Bilder wurden zwar von der Webseite wieder entfernt, doch das Internet vergisst nichts – und so ermöglicht uns The Verge einen Blick auf die neuen Sonos Ace Kopfhörer.

Das sind die Sonos Ace Kopfhörer

Die geleakten Bilder zeigen, dass der Sonos Ace klassisch gestaltet ist und optisch bekannten Marken wie Bose ähnelt. Die Hörmuscheln sind mit mechanischen Tasten ausgestattet, und der integrierte Akku lässt sich über USB-C laden. Im Lieferumfang ist zudem ein Audiokabel von Mini-Klinke auf USB-C enthalten. Eine kleine schwarze Box, die ebenfalls abgebildet wurde, gibt jedoch noch Rätsel auf.

Trotz der mangelhaften Qualität der Bilder wurde der Name „Sonos Ace“ durch einen Reddit-Nutzer weiter bestätigt, der einen Screenshot zeigte, der auf eine bevorstehende Vorbestellung hinwies. Schuurman listete den Sonos Ace zu einem Preis von 403,58 Euro.

Parallel zur bevorstehenden Einführung des Sonos Ace hat Sonos auch die Veröffentlichung einer neuen Version der hauseigenen App angekündigt, die noch am heutigen Tag erscheinen soll. Die kommende Version der Sonos-App wird unter anderem die Zusammenführung aller wichtigen Bedienelemente auf einem einzigen, zentralen Home-Bildschirm einführen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren