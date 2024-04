Im Mai dieses Jahres steht den Besitzern von Sonos-Geräten eine bedeutende Neuerung bevor. Fast vier Jahre nach der Einführung der aktuellen Sonos-App kündigt sich laut The Verge für den 7. Mai eine umfassende Aktualisierung an. Die Neugestaltung bringt ein überarbeitetes Bedienkonzept, das die Art und Weise, wie Nutzer mit ihren Sonos-Geräten interagieren, grundlegend verändern soll.

Die neue Sonos-App

Die kommende Version der Sonos-App wird eine zentrale Neuerung einführen: die Zusammenführung aller wichtigen Bedienelemente auf einem einzigen, zentralen Home-Bildschirm. Im oberen Bereich der Home-Ansicht werden Nutzer schnellen Zugriff auf Funktionen wie „Letzte Wiedergabe“, „Sonos-Favoriten“ oder „Deine Dienste“ haben, ergänzt durch eine universelle Suchfunktion. Die untere Bildschirmhälfte ist für die Darstellung der aktuellen Wiedergabe reserviert, die als übersichtliches Widget erscheint.

Die Neugestaltung ermöglicht es den Nutzern, auf vielfältige Weise Einfluss auf die angezeigten Inhalte zu nehmen. Dazu gehört die Möglichkeit, Wiedergabelisten als Favoriten zu markieren, die Reihenfolge der angezeigten Kategorien nach Belieben zu ändern oder nicht benötigte Kategorien komplett aus der Ansicht zu entfernen. Zudem wird die App mit einem neuen, in Schwarz getauchten Symbol aufwarten, welches den Sonos-Schriftzug in Weiß hervorhebt, ein Design, das sich deutlich vom bisherigen goldbraunen Hintergrund abhebt.

Die Einführung der neuen App ist nur der Beginn einer Reihe Neuerungen, die das Produktportfolio von Sonos in diesem Jahr erweitern werden. Im Mittelpunkt steht dabei der Sonos S49 Kopfhörer, der nach aktuellen Informationen im Juni erscheinen soll. Das Update der App könnte also weit mehr als eine bloße Bedienungsverbesserung sein; es signalisiert möglicherweise den Startschuss für eine Erweiterung des Sonos-Ökosystems. So will Sonos beispielsweise auch eine Set-Top-TV-Box als Konkurrenz für das Apple TV ins Rennen schicken.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren