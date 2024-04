Apple TV+ hat den Startschuss einer neuen Original-Serie bekannt gegeben. Bis „Land of Women“ mit Eva Longoria allerdings auf dem Video-Streaming-Portal anlaufen wird, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Die Premiere findet am 26. Juni 2024 statt.

„Land of Women“ startet am 26. Juni 2024

Apple TV+ bekannt gegeben, dass die neue 6-teilige Dramedy-Serie „Land of Women“ mit der für den Golden Globe nominierten Eva Longoria in der Hauptrolle und ausführenden Produzentin, am Mittwoch, dem 26. Juni 2024, ihre Premiere auf dem Video-Streamig-Portal feiern wird. Zum Start werden die ersten beiden Folgen bereit stehen, anschließend folgen bis zum 24. Juli immer neue Episoden

Neben Longoria sind In der Serie außerdem der legendäre Film- und Fernsehstar Carmen Maura und die Newcomerin Victoria Bazúa zu sehen.

„Land of Women“ ist ein Dramedy mit Longoria als Gala, einer leeren New Yorkerin, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ihr Mann die Familie in finanzielle Unzulänglichkeiten verwickelt und sie gezwungen ist, zusammen mit ihrer alternden Mutter (Maura) und ihrer im College-Alter befindlichen Tochter (Bazúa) aus der Stadt zu fliehen.

Um den gefährlichen Kriminellen zu entkommen, denen Galas inzwischen verschwundener Ehemann etwas zu verdanken hat, verstecken sich die drei Frauen in derselben bezaubernden Weinstadt im Norden Spaniens, aus der Galas Mutter vor 50 Jahren geflohen ist, und schwören, niemals zurückzukehren. Die Frauen wollen neu anfangen und hoffen, dass ihre Identität unbekannt bleibt, doch der Klatsch in der Kleinstadt verbreitet sich schnell und bringt ihre tiefsten Familiengeheimnisse und Wahrheiten ans Licht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren