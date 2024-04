Laut dem Leaker Setsuna Digital ist es unwahrscheinlich, dass Apple in diesem Frühjahr eine neue Farbe für das iPhone 15 einführt. Damit würde das Unternehmen von seiner typischen Strategie abweichen. So hatte Apple bisher neue Farben für iPhone-Modelle in der Mitte des Produktzyklus eingeführt, um das Interesse der Kunden aufrechtzuerhalten.

Keine neue iPhone 15 Farbe in Sicht

Apples Ansatz, seine iPhone-Produktpalette in der Mitte des Modellzyklus mit neuen Farben aufzufrischen, war bisher ein fester Bestandteil der Marketingstrategie. Die Vorgehensweise wurde bereits mehrfach angewandt, so erhielten das iPhone 7 und das iPhone 8 im Jahr 2017 bzw. 2018 neue rote Versionen. In jüngster Zeit wurden das iPhone 12 und das iPhone 13 in den Frühjahrssaisons 2021 und 2022 um die Farben Lila und Grün erweitert. Jede Einführung wurde von umfassenden Werbekampagnen begleitet, die darauf abzielten, sowohl neue Kunden als auch iPhone-Besitzer zu gewinnen, die bei der ursprünglichen Einführung im Herbst noch nicht aufgerüstet hatten.

Geht es nach dem chinesischen Weibo-Leaker Setsuna Digital wird es dieses Jahr keine neue Frühlingsfarbe für das iPhone 15 geben. Die Veröffentlichung neuer iPhone-Farben fiel in der Regel mit der Einführung aktualisierter iPhone-Hüllen und Apple Watch-Bänder zusammen und signalisierte eine Auffrischung mehrerer Produktlinien. In diesem Jahr hat Apple zeitgleich mit der Einführung des neuen MacBook Air Anfang März mehrere aufgefrischte Farboptionen für Zubehör vorgestellt. Trotz dieser Aktualisierungen wurde jedoch keine neue Farbe für das iPhone 15 angekündigt, was mit dem in den vergangenen Jahren beobachteten Muster bricht.

Die Gründe für Apples Entscheidung, die Farbauffrischung für das iPhone 15 möglicherweise auszulassen, bleiben unklar. Verschiedene Faktoren, wie etwa Produktionsverzögerungen, die bereits die Veröffentlichung neuer iPads beeinträchtigt haben, könnten eine Rolle spielen.

