Nach der Einführung des M3 MacBook Air ruht sich Apple nicht aus. Als Nächstes stehen neue iPads an, allen voran das mit Spannung erwartete erste OLED iPad Pro. Dabei hat die Gerüchteküche in den letzten Wochen bereits des Öfteren einen nahenden Release eines neuen iPad Pro und iPad Air vorhergesagt, aber der geschätzte Zeitrahmen für eine Veröffentlichung wurde wiederholt verpasst. Bloombergs Mark Gurman hatte zuletzt den Mai als den Monat vorhergesagt, in dem die neuen iPads veröffentlicht werden. Nun wird Gurman noch ein wenig konkreter und ernennt die zweite Woche im Mai zur Launch-Woche der neuen iPads.

Neue iPads sollen im Mai erscheinen

Während sich die Gerüchteküche in den letzten Wochen nicht einig war, wann wir die nächste Generation des iPad Pro und iPad Air erhalten, sollte es bald endlich so weit sein. So erklärt Gurman in seinem „Power On“ Newsletter:

„Für diejenigen, die nach einem genaueren Zeitplan suchen: Mir wurde gesagt, dass der Start wahrscheinlich in der Woche des 6. Mai erfolgen wird. Ein weiterer Hinweis in diese Richtung: Die Apple Retail Stores bereiten sich darauf vor, im Laufe der Woche neues Produktmarketingmaterial zu erhalten.“

Zuletzt gab Gurman an, dass die iPads später als vermutet veröffentlicht werden, da Apple noch die Entwicklung der iPadOS-Software für die neuen iPads noch nicht abgeschlossen hatte. Er fügte hinzu, dass aufwändige OLED-Display-Herstellungstechniken ebenfalls zu der verzögerten Markteinführung beigetragen haben.

OLED iPad Pro und 12,9 Zoll iPad Air

Wir mussten zwar lange auf ein iPad-Update warten, doch die Wartezeit hat sich anscheinend gelohnt. So soll die nächste Generation des iPad Pro den Sprung zu OLED-Displays machen. Die Umstellung zielt darauf ab, die visuelle Leistung mit tieferen Kontrasten und helleren Farben zu verbessern, ähnlich wie bei den Display-Standards des iPhone. Zudem wird Apple voraussichtlich den M3-Chip verbauen und ein schlankeres Gehäuse einführen, zusammen mit einer querformatigen Frontkamera. Zu den Designanpassungen gehört auch ein neu gestalteter Kamerabuckel auf der Rückseite.

Das Display-Upgrade wird aller Voraussicht auch einen Sprung im Preis mit sich bringen, sodass Apple laut mehreren Quellen ein größeres 12,9 Zoll iPad Air als günstigere Alternative einführen wird. Apple setzt auch beim iPad Air auf eine querformatige Frontkamera, damit das iPad besser im Querformat mit FaceTime genutzt werden kann. Eine neue, vertikal ausgerichtete Kameraausbuchtung auf der Rückseite unterscheidet sich deutlich vom bisherigen kreisförmigen Design. Obwohl die genauen Details zur Kamera-Hardware nicht bekannt sind, lässt der größere Kamerabuckel auf Verbesserungen im Vergleich zum Vorgängermodell schließen. Sowohl das mutmaßliche 12,9 Zoll sowie das 10,9 Zoll iPad Air sollen mit dem M2-Chip ausgestattet sein.

Erwartetes Zubehör

Es wird erwartet, dass Apple neben der Hardware-Aktualisierung auch neues Zubehör vorstellen wird, darunter ein neu gestaltetes Magic Keyboard für das iPad Pro und einen aktualisierten Apple Pencil. Das neue Magic Keyboard wird Gerüchten zufolge ein Aluminiumgehäuse, ein größeres Trackpad und verschiedene Designverbesserungen aufweisen, die die Funktionalität und das Benutzererlebnis verbessern sollen. Derweil könnte der Apple Pencil 3 eine neue „Squeeze“-Geste für zusätzliche Steuerungsoptionen und möglicherweise eine Unterstützung für visionOS erhalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren