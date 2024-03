Gerüchten zufolge könnte ein zukünftiger Apple Pencil so konzipiert sein, dass er mit der Apple Vision Pro funktioniert. Derzeit ist der Apple Pencil nur mit iPads kompatibel. Jüngste Berichte von MacRumors deuten jedoch darauf hin, dass Apple eine neue Version des Apple Pencil testet, die mit visionOS kompatibel wäre und die Eingabemöglichkeiten des Headsets erweitern soll.

Neuer Apple Pencil mit Vision Pro Unterstützung in der Testphase

Wie MacRumors berichtet, ermöglicht es der neue Apple Pencil auf einer flachen Oberfläche wie einem Schreibtisch zu zeichnen, wobei die Zeichnungen in Echtzeit in visionOS Apps erscheinen. Dabei würde auch die Druck- und Neigungsempfindlichkeit des Zubehörs abgefragt. Obwohl noch keine konkreten Details bekannt sind, können wir davon ausgehen, dass eine Unterstützung die digitale Kunst und Produktivität der Vision Pro deutlich erweitern würde.

So wird Apple mit einer Kompatibilität des Apple Pencil eine Stärke der Vision Pro weiter ausbauen – und zwar die Möglichkeit, Inhalte zu erstellen. Wie das Marktforschungsunternehmen IDC in einem Bericht herausgestellt hat, punktet das Apple-Headset vor allem durch die Vielseitigkeit, neue Inhalte zu erstellen, ähnlich wie es damals beim iPhone der Fall war. Ein Apple Pencil, mit dem man in der erweiterten Welt schreiben und vor allem zeichnen kann, würde das Konzept definitiv beflügeln.

Das Gerücht zu der neuen Kompatibilität taucht zusammen mit Spekulationen über ein neues Apple Pencil Modell auf, das mit einem aktualisierten iPad Pro und iPad Air auf den Markt kommen soll. Es bleibt jedoch unbestätigt, ob dieser neue Stylus visionOS unterstützen wird. Im Juni könnte uns Apples jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) mehr über visionOS 2.0 und seine Kompatibilität mit dem Apple Pencil verraten. Es gibt auch Spekulationen über ein früheres Software-Update, möglicherweise visionOS 1.2, das die Unterstützung des Apple Pencil noch vor der WWDC-Ankündigung einführen könnte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren