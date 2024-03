Zu „The Last Thing He Told Me“ können wir ehrlicherweise nicht viel sagen. Die erste Staffel der Serie ist im April letzten Jahres auf Apple TV+ angelaufen. Allerdings hat es diese bis dato noch nicht auf unsere Agenda geschafft. Von daher können wir uns überhaupt kein Urteil darüber bilden, wie gut (oder schlecht) die Mysterie-Serie ist. Nun hat Apple die 2. Staffel der Serie bestätigt.

Apple TV+ kündigt 2. Staffel zu „The Last Thing He Told Me“ an

Apple TV+ hat die zweite Staffel seiner fesselnden Mysterie-Serie „The Last Thing He Told Me“ (Im Deutschen hört die Serie auf den Namen „Beschütze Sie“) angekündigt. Die Serie basiert auf der bevorstehenden Fortsetzung des gefeierten Nr. 1 New York Times-Bestsellerromans und Reese Witherspoons Buch Club-Auswahl von Laura Dave basiert. Die Veröffentlichung von Daves mit Spannung erwarteter Fortsetzung des Romans „The Last Thing He Told Me“ ist für 2025 bestätigt – bei Simon & Schuster/Marysue Ricci Books in den USA und Penguin Random House/Century Books in Großbritannien, Australien und Neuseeland, noch vor der Premiere der zweiten Staffel der Apple TV+ Serie. Die zweite Staffel von „The Last Thing He Told Me“, die von 20th Television und Reese Witherspoons „Hello Sunshine“ (ein Teil von Candle Media) stammt, wird die Geschichte erweitern und die Stars Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice und David Morse werden in ihre Rollen zurückkehren.

Die Serie handelt von Hannah Hall (gespielt von Garner), einer Frau, die eine Beziehung zu ihrer 16-jährigen Stieftochter Bailey (gespielt von Rice) aufbauen muss, um die Wahrheit darüber herauszufinden, warum ihr Mann auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Die komplette erste Staffel der mit dem ReFrame Stamp 2023 ausgezeichneten Serie könnt ihr auf Apple TV+ streamen,

