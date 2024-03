Das auf der WWDC 2019 vorgestellte „HomeKit Secure Routers“-Programm von Apple hat nicht die ursprünglich erwartete Akzeptanz und Entwicklung erfahren. Trotz der anfänglichen Begeisterung und des Potenzials für die Verbesserung der Smart-Home-Sicherheit gibt es Anzeichen dafür, dass das Programm auslaufen könnte. So weist AppleInsider darauf hin, dass sich der Fokus von Apple verschoben hat und nur noch wenige bis gar keine neuen Router Apples Smart-Home-Sicherheitsstandard unterstützen.

Die ehrgeizigen Anfänge des Programms

Das Herzstück von Apples Vision für das „HomeKit Secure Routers“-Programm war das Versprechen einer verbesserten Sicherheit für Smart-Home-Geräte. Die Router, die zusammen mit „HomeKit Secure Video“ angekündigt wurden, sollten eine schützende Barriere für jedes angeschlossene Gerät bilden. Durch die Isolierung der Geräte sollte verhindert werden, dass ein einzelnes kompromittiertes Gerät andere Geräte beeinträchtigt. Anfangs wurde diese Innovation von namhaften Unternehmen wie Linksys, eero und Charter Spectrum unterstützt, was hohe Erwartungen an die Integration von „HomeKit Secure Routers“ in Heimnetzwerke weckte.

HomeKit Secure Routers ohne neue Entwicklungen

Vier Jahre nach der Ankündigung sieht die Realität der HomeKit Secure Router jedoch düster aus. Mit nur zwei Routern, die derzeit auf der Apple-Webseite gelistet sind, und großen Herstellern wie eero, die sich aus dem Programm zurückziehen, scheint die Initiative an Schwung verloren zu haben. Das Fehlen von Plänen von eero, Apples Smart-Home-Sicherheitsstandard in seine neuesten Modelle zu integrieren, unterstreicht die abnehmende Begeisterung für das Programm. Obwohl Apple die Support-Seiten für diese Router aufrechterhält, deuten Parallelen zu den eingestellten AirPort-Routern auf ein schwindendes Engagement für die HomeKit Secure Router hin.

Die geringe Anzahl an HomeKit Secure Routern und das Schweigen der wichtigsten Partner offenbaren ein Programm, das zwar nicht offiziell eingestellt wurde, aber alle Anzeichen eines aufgegebenen Projekts aufweist. Das Fehlen einer klaren Kommunikation von Apple und seinen Partnern trägt nur zur Unsicherheit über die Zukunft des Programms bei. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Ob Apple die Initiative mit neuen Partnern oder Strategien wiederbeleben wird, bleibt abzuwarten. Der aktuelle Stand des Programms zeigt jedoch eine verpasste Gelegenheit, einen Standard für sichere Smart-Home-Konnektivität zu etablieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren