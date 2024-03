Anfang dieser Woche hat Apple das neue MacBook Air mit M3-Chip angekündigt und zur Vorbestellung freigegeben. Am heutigen Freitag ist es endlich soweit und die neuen Modellen feiern ihren Verkaufsstart. Frühbesteller bekommen ihre Geräte ausgeliefert und gleichzeitig landen diese vor Ort in den Verkaufsregalen.

Neues M3 MacBook Air feiert heute Verkaufsstart

Etwas unerwartet hatte Apple vor wenigen Tagen das neue MacBook Air vorgestellt. Der Hersteller aus Cupertino hat das Rad nicht neu erfunden, vielmehr das bisherige MacBook Air konsequent weiterentwickelt. Apple setzt auf einen leistungsstärkeren M3-Chip, schnelleres WLAN und die Unterstützung von bis zu zwei externe Displays. Die Akkulaufzeit liegt weiterhin bei bis zu 18 Stunden und ihr könnt zwischen einem 13,6 Zoll und 15,3 Zoll Modell wählen.

Die neuen Modelle werden mit einer speziellen Version von macOS Sonoma 14.3 ausgeliefert. Da Apple gestern macOS Sonoma 14.4 veröffentlicht hat, steht direkt zum Verkaufsstart auch zum neuen M3 MacBook Air ein Update.

Solltet ihr Interesse am neue MacBook Air haben, so haben wir direkt einen Tipp für euch parat. Sowohl bei Amazon als auch bei MacTrade erhaltet ihr derzeit Rabatt auf ein MacBook Air mit M3-Chip. Darüberhinaus stehen viele MacBook Air Modelle in den Apple Stores vor Ort direkt zur Abholung bereit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren