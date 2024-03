Apple hat vor wenigen Augenblicken das neue 13 Zoll und 15 Zoll MacBook Air mit M3-Chip angekündigt. Die neuen Geräte können ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden und sind ab kommenden Freitag (08. März 2024) erhältlich.

Apple kündigt neues MacBook Air mit M3-Chip an

In den letzten Tagen intensivierten sich die Gerüchte, dass Apple im Laufe dieser Woche neue Produkte ankündigen wird. Soeben hat Apple dem „beliebtesten Laptop der Welt“ ein Upgrade verpasst. Das neuen MacBook Air mit M3-Chip bietet noch mehr Leistung, schnelleres WLAn und die Unterstützung von bis zu zwei externen Displays. Weiterhin besticht das MacBook Air mit bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit.

Blicken wir zunächst auf den M3-Chip. Der M3 basiert auf der branchenführender 3nm Technologie. Mit einer leistungsstarken 8‑Core CPU, einer bis zu 10‑Core GPU und Unterstützung für bis zu 24 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher ist das neue MacBook Air bis zu 60 Prozent schneller als das Modell mit M1 und bis zu 13-mal schneller als das schnellste MacBook Air mit Intel Prozessor.

Mit der GPU der nächsten Generation des M3 unterstützt das neue MacBook Air Hardware beschleunigtes Mesh Shading und Raytracing. Das ermöglicht genauere Lichteffekte, Spiegelungen und Schatten für extrem realistische Gamingerlebnisse. Der M3 hat auch die neueste Media Engine, die AV1 Decodierung unterstützt und so effizientere und noch bessere Videoerlebnisse von Streamingdiensten ermöglicht.

Apple: „Der weltweit beste Consumer Laptop für KI“

Der M3 hat eine schnellere und effizientere 16-Core Neural Engine und Beschleuniger in der CPU und GPU. Das verbessert die Leistung von maschinellem Lernen auf dem Gerät und macht das MacBook Air zum weltweit besten Consumer Laptop für KI.

Apple bietet das MacBook Air weiterhin in den Größen 13 Zoll und 15 Zoll an. Unterstützt werden Dank M3 Chip jetzt bis zu zwei externe Displays, wenn der Laptop zugeklappt ist. Auch beim WLAN hat Apple an der Geschwindigkeitsschraube gedreht und setzt auf WLAN 6E für bis zu doppelt so hohe Downloadgeschwindigkeiten als bei der vorherigen Generation.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue MacBook Air kann ab sofort über den Apple Online Store bestellt werden. Es wird ab Freitag, 8. März ausgeliefert und wird in den Apple Stores und bei Autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.

Das 13 Zoll MacBook Air mit M3 ist ab 1.299 Euro erhältlich und das 15 Zoll MacBook Air mit M3 ist ab 1.599 Euro erhältlich. Beide Modelle gibt es in Mitternacht, Polarstern, Silber und Space Grau.

