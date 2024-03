Ein neues iPhone SE 4 ist sicherlich in Arbeit. Allerdings gehen wir davon aus, dass Apple die vierte Generation des iPhone SE erst im Frühjahr 2025 ankündigen wird. Bereits in den letzten Wochen haben verschiedene Informationen erhalten, wohin die Reise geht. Die Designanpassungen zeigen sich nun in CAD-Renderings.

iPhone SE 4: neues Design zeigt sich in CAD-Renderings

91Mobiles hat CAD-Renderings veröffentlicht, die zum kommenden iPhone SE 4 gehören sollen. Die Bilder zeigen ein 6,1 Zoll All-Screen-Display mit einer Aussparung im oberen Bereich, in der sich das TrueDepth-Kamerasytem für Face ID befindet. Zu erkennen sind ebenfalls flache Kanten und ein USB-C-Anschluss anstelle von Lightning. Im Vergleich zum aktuellen iPhone SE 3 mit seinem 4,7 Zoll Display, gebogenen Kanten, Homebutton, Touch ID und deutlich größeren Bildschirmrändern, würde das gezeigte iPhone SE 4 eine bedeutsame Designänderungen aufweisen.

Glaubt man den Gerüchten, misst das kommende „neue“ iPhone SE 147mm x 71,5mm x 7,7mm. Dies entspricht in etwa der Größe des iPhone 14 mit einen 146,7mmx 71,5mm x 7,8mm.

Alles in allem bestätigten die CAD-Renderings die Informationen der vergangenen Monate. Demnach wird das iPhone SE 4 weitestgehend das Design des iPhone 14 übernehmen, einschließlich 6,1 Zoll OLED-Display und Face ID. Allerdings soll nur eine einzelne rückseitige Kamera zum Einsatz kommen. USB-C und eine Aktionstaste, wie sie Apple beim iPhone 15 Pro eingeführt hat, soll ebenso an Bord sein.

