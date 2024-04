Apple wird mit iOS 18 eine Reihe von neuen KI-Anwendungen einführen. Wie Bloombergs Mark Gurman in seinem „Power On“ Newsletter berichtet, werden diese KI-Funktionen ausschließlich auf dem Gerät des Nutzers ausgeführt und auf eine Cloud-Verarbeitung verzichten.

Apples KI soll vollständig gerätebasiert arbeiten

Geht es nach den Informationen von Gurman, werden Apples erste KI-Funktionen in iOS 18 ausschließlich auf dem Gerät verarbeitet. Dieser Ansatz bedeutet, dass die Verarbeitung für Apples neues großes Sprachmodell lokal erfolgt, ohne dass Daten an externe Server gesendet werden. Dadurch wird sichergestellt, dass persönliche Daten auf dem Gerät des Nutzers sicher bleiben, was einen zusätzlichen Schutz der Privatsphäre bedeutet.

Laut Gurman wird Apple wahrscheinlich optionale Cloud-basierte KI-Funktionen zur Verfügung stellen, die auf Googles Gemini oder einer anderen Drittanbieter-Technologie zurückgreifen. Hierfür hat Apple Berichten zufolge Gespräche mit Unternehmen wie Google und OpenAI über potenzielle generative KI-Partnerschaften geführt. Die Zusammenarbeit könnte Apple-Nutzern mehr Vielfalt bieten und ihnen die Wahl lassen, welche KI-Funktionen sie neben den Standardangeboten der Apple-Systeme nutzen möchten.

Gerüchten zufolge soll iOS 18 neue generative KI-Funktionen für die Spotlight-Suche, Siri, Safari, Kurzbefehle, Apple Music, Nachrichten, Health, Numbers, Pages, Keynote und mehr enthalten. So hat Gurman beispielsweise bereits berichtet, dass die generative KI die Fähigkeit von Siri verbessern wird, komplexere Fragen zu beantworten, und es der Nachrichten-App ermöglicht, Sätze automatisch zu vervollständigen. Es wird nicht erwartet, dass iOS 18 bereits Apples eigenen ChatGPT-ähnlichen Chatbot enthält.

