In einer überraschenden Entwicklung deutet sich eine mögliche Zusammenarbeit zwischen Apple und Google im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) an. Laut einem Bericht des Wirtschaftsmagazins Bloomberg befinden sich die beiden Technologiegiganten in intensiven Verhandlungen über eine Kooperation, die weitreichende Auswirkungen auf die KI-Industrie haben könnte. Apple, bisher eher zurückhaltend in Sachen externer KI-Entwicklungen, scheint nun einen neuen Weg einzuschlagen, um die Funktionalitäten seiner nächsten Betriebssystemgenerationen zu erweitern.

Gemini-Lizenzierung für das iPhone

Der Schritt, externe KI-Technologien in seine Betriebssysteme zu integrieren, würde für Apple eine signifikante Erweiterung seiner bisherigen Strategie bedeuten. Überraschend kommt diese Entwicklung vor allem deshalb, weil bisher angenommen wurde, dass Apple seine künftigen Betriebssysteme, wie iOS 18, ausschließlich mit eigenen KI-Innovationen ausstatten würde. So berichtete Bloomberg zuvor, dass Apple an einem eigenen generativen KI-Modell arbeitet, das den Codenamen „Ajax“ trägt. Das Modell soll ein hohes Maß an Komplexität und Fähigkeiten im Bereich des Sprachverständnisses und der Generierung bieten.

Im Fokus der neuen Verhandlungen steht unter anderem die Integration von Google Gemini, einer fortschrittlichen KI-Technologie, die in Apples Ökosystem eine bedeutende Rolle spielen könnte. Die Erwägung, Technologien von Drittanbietern wie Google oder OpenAI einzubeziehen, würde Apple die Möglichkeit geben, schnell in der KI-Landschaft Boden gutzumachen. Die Zusammenarbeit mit Google und eventuell weiteren Partnern könnte zudem Apple-Nutzern mehr Vielfalt bieten und ihnen die Wahl lassen, welche KI-Funktionen sie neben den Standardangeboten der Apple-Systeme nutzen möchten.

Im Rahmen des letzten Earnings Calls bestätigte Apple-CEO Tim Cook, dass das Unternehmen an generativer KI arbeitet und Details „später in diesem Jahr“ bekannt geben wird. Es bleibt abzuwarten, wie Apple die potenzielle Partnerschaft im Rahmen seiner Produktankündigungen weiter ausgestalten wird. Aller Voraussicht wird Apple auf der diesjährigen WWDC im Juni mit der Vorstellung von iOS 18 bereits eine Reihe von KI-basierten Tools ankündigen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren