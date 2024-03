Im Herbst dieses Jahres wird Apple unter anderem die Apple Watch Series 10 Ankündigen. Bereits im Vorfeld gibt es vereinzelte Leaks, mit welchen Funktionen der Hersteller die kommende Smartwatch aufwerten könnte. Nun heißt es, dass die Apple Watch 10 bzw. Apple Watch X ein Möglichkeit zur Blutdruck-Messung erhält.

Apple Watch 10 soll Blutdruck-Messung ermöglichen

In den vergangen Jahren hat Apple mehrere Gesundheitssensoren in die Apple Watch integriert, um Anwendern die Möglichkeit einzuräumen, verschiedene Vitalwerte zu messen. Exemplarisch sind hier der Pulsmesser und ein Sensor zur Blutsauerstoffmessung zu nennen.

In der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters spricht Mark Gurman von Bloomberg über verschiedene Gesundheitsfunktionen, die Apple derzeit entwickelt. So sollen im Herbst dieses Jahres die AirPods Pro mit iOS 18 einen Hörgeräte-Modus erhalten. Zudem sei ein Hörtest für die AirPods in Arbeit, so Gurman.

Darüberhinaus spricht der Apple-Insider davon, dass Apple eine weitere Gesundheitsfunktion entwickelt. Demnach soll die Apple Watch 10 einen Sensor erhalten, der den Blutdruck des Nutzers musst. Bei dieser Neuerung soll es sich um eine Funktion handeln, die nur die von der neuesten Generation unterstützt wird, da neue Hardware-Sensoren benötigt werden und es sich nicht um eine neue Softwarefunktion handelt. Apple Watch 9 und ältere Modelle würden eine Blutdruckmessung nicht ermöglichen.

Wir gehen davon aus, dass die Blutdruckmessung per Apple Watch im Hintergrund läut (ähnlich wie bei der Messung der Körpertemperatur). Apple dürfte im ersten Ansatz keine spezielle App anbieten, mit der ihr auf Knopfdruck euren Blutdruck messen könnt. Vielmehr wird die Apple Watch 10 im Hintergrund – und gestützt durch verschiedene Algorithmen – euren Blutdruck messen und Trends für zu hohen oder zu niedrigen erkennen.

