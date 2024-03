Schon heute bietet die AirPods-Familie verschiedene Funktionen im Zusammenhang mit Barrierefreiheit und Hörgesundheit an. Einem aktuellen Bericht zufolge wird Apple mit dem kommenden Update auf iOS 18 den nächsten Schritt gehen und für die AirPods Pro einen neuen Hörgerätemodus anbieten.

iOS 18 soll neuen „Hörgerätemodus“ für die AirPods Pro enthalten

Aller Voraussicht nach, wird Apple im Juni dieses Jahres im Rahmen der Worldwide Developers Conference einen ersten Ausblick auf iOS 18, iPadOS 18 und Co. geben. Dann erhalten wir einen ersten Einblick, welche neuen Funktionen ab Herbst zur Verfügung stehen.

In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters widmet sich Mark Gurman von Bloomberg unter anderem dem kommenden iOS 18 und den AirPods Pro. Im Laufe dieses Jahres sollte mit keiner neuer Generation der AirPods Pro gerechnet werden. Stattdessen wird sich Apple auf neue Softwarefunktionen konzentrieren. Es heißt, dass Apple mit iOS 18 einen neuen Hörgerätemodus für die AirPods Pro implementieren wird.

Bereits in den vergangenen Jahren hat Apple regelmäßig neue Softwarefunktionen für die AirPods-Familie eingeführt. Hierbei denken wir unter anderem an „Live Mithören“. Mit der Funktion „Live-Mithören“, die 2018 mit iOS 12 eingeführt wurde, wird euer iPhone zu einer Art Richtmikrofon, das Audio an eure AirPods sendet. „Live-Mithören“ kann euch helfen, eine Unterhaltung in einem lauten Bereich oder sogar eine Person auf der anderen Seite des Raums sprechen zu hören. Diese Funktion könnt ihr über das Kontrollzentrum aktivieren.

Im Jahr 2021 hat Apple „Konversationsverstärkung“ für die AirPods Pro eingeführt. „Conversation Boot“ wird wie folgt aktiviert: Einstellungen -> Bedienungshilfen -> Audio/Visuell -> Kopfhörer-Anpassungen -> Anwenden mit Transparenzmodus -> Konversationsverstärkung. Die Konversationsverstärkung fokussiert eure AirPods Pro auf die Person, die vor euch spricht, und verbessert so dein Hörvermögen im direkten Gespräch miteinander.

Welche Möglichkeiten der neue „Hörgerätemodus“ von iOS 18 bieten soll, ist aktuell unklar. Gut möglich, dass Apple die AirPods Pro stärker denn je zum temporären Hörgerät machen möchte. In jedem Fall scheint man in Cupertino im Hinblick auf die AirPods-Familie weiterhin die Themen Barrierefreiheit und Hörgesundheit auf dem Schirm zu haben.

