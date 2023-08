Im kommenden Monat wird Apple ein Special Event veranstalten, um die neue iPhone 15 Familie anzukündigen. So langsam aber sicher kristallisiert sich in der Gerüchteküche ein konkreter Termin heraus. Die Rede ist vom 12. September.

Mark Gurman: „iPhone 15 Keynote wahrscheinlich am 12. September“

Am vergangenen Wochenende sprach Mark Gurman in der neuesten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters, dass Apple die neue iPhone-Familie vermutlich am 12. oder 13. September veranstalten wird. Augenscheinlich hat sich der Apple Insider noch einmal etwas intensiver umgehört. In einem neuen Beitrag auf X gibt er zu verstehen, dass er verstärkt Hinweise darauf erhalten hat, dass die Apple Keynote am 12. September stattfinden wird.

Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1 — Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023

Im Normalfall findet das iPhone-Event in den ersten beiden September-Wochen und für gewöhnlich an einem Dienstag statt (im letzten Jahr war es ein Mittwoch), so dass die ersten iPhone-Verkäufe noch in das laufende Geschäftsquartal fallen.

Apples Zeitplan könnte somit wie folgt aussehen: Ankündigung der iPhone 15 Familie am 12. September. Vorbestellstart am 15. September und tatsächlicher Verkaufsstart am 22. September. Parallel zum iPhone 15 (Pro) wird Apple vermutlich die Keynote nutzen, um die neue Apple Watch Familie vorzustellen und gleichzeitig den Termin für die Freigabe von iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 und Co. zu nennen. Sollte dies tatsächlich der Zeitplan sein, so dürften Ende August die offiziellen Einladungen eintrudeln.