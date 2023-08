Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die fünfte Beta-Runde zu iOS 17 und Co. eingeläutet. Es stellt sich die Frage, welche Veränderungen Apple zur Beat 4 vorgenommen hat? Auch wenn die Sprünge von Beta zu Beta immer kleiner werden, hält die Beta 5 verschiedene Neuerungen bzw. Anpassungen parat. Wir geben euch einen Überblick, was in der iOS 17 Beta 5 neu ist.

iOS 17 Beta 5: Das ist neu

App Store

Für die Buttons im App Store verwendet Apple nicht mehr nur Großbuchstaben. Die Beschriftungen zu „Laden“, „Öffnen“, „Aktualisieren“ und andere Schaltflächen werden jetzt in Groß- und Kleinschreibung und nicht mehr nur in Großbuchstaben angezeigt.

Live-Voicemail

Apple hat die Nachrichtenansage für Live Voicemail geändert, um sie für Anrufer weniger verwirrend zu machen. Die vorherige Standard-Voicemail-Nachricht hatte den Wortlaut „Die Person, die Sie anrufen, kann den Anruf entgegennehmen“, was dazu führte, dass einige Anrufer in der Leitung blieben, anstatt eine Voicemail zu hinterlassen.

Nun heißt es

Ihr Anruf wurde an die Voicemail weitergeleitet. Die Person, die Sie erreichen möchten, ist nicht verfügbar. Bitte hinterlassen Sie beim Ertönen des Signaltons Ihre Nachricht auf. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, können Sie auflegen.

An dieser Stelle kurz der Hinweis, dass die Funktion Live-Voicemail zunächst nur in Englisch in den USA und Kanada zur Verfügung steht.

Verfolgen der Tagesstimmung

Apple hat die Möglichkeit, die eigene Tagesstimmung und momentanen Gefühle in der Health-App aufzuzeichnen etwas überarbeitet. Es gibt eine neue Grafik ´, wenn man auf die Aufzeichnung der Tagesstimmung klickt und zudem wurden verschiedene Grafikoptionen für einige der Farben und Symbole, die zur Kennzeichnung der einzelnen Stimmungen verwendet werden, angepasst.

Gesperrte private Browserfenster

Private Browserfenster werden unter iOS 17 gesperrt, wenn sie nicht verwendet werden. So könnt ihr Tabs geöffnet lassen, auch wenn ihr kurz euer Gerät unbeaufsichtigt lassen. Ihr entsperrt private Browserfenster mittels Face ID, Touch ID oder einem Passcode. Beim erstmaligen Benutzen eines privaten Browserfensters wird euch mit der Beta 5 nun ein Willkommensbildschirm angezeigt.

Suche der Siri-Fernbedienung

Wenn ihr die Siri-Fernbedienung im Kontrollzentrum öffnet, wird euch ein Popup angezeigt, welches euch darüber informiert, dass ihr eine Apple TV Siri-Fernbedienung mit eurem iPhone verfolgen könnt. Allerdings scheint die grundsätzliche Funktion mit der Beta 5 noch nicht aktiviert worden zu sein, wie Macrumors zu berichten weiß.

Kurzbefehle

Die Symbole, die Apple für Safari in der Kurzbefehle-App verwendet, wurden überarbeitet, um deutlicher zu machen, was jede Aktion bewirkt. Bis dato hat Apple für alle Shortcuts ein Safari-Symbol verwendet. Seit der Beta 5 haben verschiedene Optionen wie „Web durchsuchen“, „URL öffnen“ und „Artikel filtern“ spezifischere Symbole.

Wegbegleitung

Mit der Funktion „Wegbegleitung“ in der Nachrichten-App könnt ihr Freunden und Familie Bescheid geben können, dass ihr sicher am Ziel angekommen seid. Bei diesem Feature hat Apple mit der Beta 5 das Design der Funktion minimal angepasst. Unter anderem wird nun deutlicher dargestellt, welche Daten mit den Optionen „begrenzte Daten“ und „vollständige Daten“ geteilt werden.

Auf diesem Einstellungsbildschirm werden jetzt auch Informationen zum Akkuladestand und zum Entsperren des iPhone angezeigt, die zusammen mit dem Standort gesendet werden.