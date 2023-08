Rund ein Monat trennt uns noch von der Apple Keynote und der Ankündigung der neuen iPhone 15 Modelle. Aktuell rechnen wir damit, dass die iPhone 15 Familie insgesamt vier Modelle umfasst. Genau dies bestätigt nun der Programmcode der aktuellen tvOS 17 Beta.

tvOS 17 gibt Hinweise auf vier iPhone 15 Modelle

Entwickler @Aaron, der in den letzten Wochen und Monaten schon die ein oder spannende Entdeckung in Apple Betriebssystemen oder auf Apple Servern gemacht hat, hat sich nun die tvOS 17 Beta-Versionen noch einmal näher angeguckt.

Die Beta 1 bis Beta 4 zu tvOS 17 beinhaltet folgende Modellnummer:

iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2

Diese dürften für das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max stehen. Die Unterscheidung zwischen iPhone15,x und iPhone16,X dürfte in den zugrunde liegenden Chips bzw. der Chip-Technologie zu finden sein. Wir rechnen damit, dass Apple dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus den A16-Chip verpasst, der aktuell bei den iPhone 14 Pro Modellen verbaut ist. Die beiden neuen iPhone 15 Pro Modelle werden hingegen einen neuen A17-Chip erhalten, der auf der 3nm Technologie basiert.

Mit der gestern veröffentlichten tvOS 17 Beta 5 hat Apple übrigens die Identifier und somit die Hinweise auf die neuen Modellen entfernt.

Zwei weitere neue Modelle entdeckt

Interessanterweise hat @Aaron zwei weitere unveröffentlichte iPhone-Modelle im Code der tvOS 17 Beta entdeckt. Die Bezeichnungen lauten

iPhone14,1

iPhone14,9

Diese deuten auf die Verwendung mit einem A15-Chip hin. Genau lässt sich dies allerdings sagen und man kann nur spekulieren, um welche Modelle es sich handeln könnte. Kommen ein neues iPhone SE und ein neues iPhone 13 mini mit USB-C Anschluss anstatt Lightning. Doch was wäre dann mit den iPhone 14 Modellen, die trotz Ankündigung der iPhone 15 Modelle weiterhin im Portfolio bleiben?

Es ist natürlich auch möglich, dass Apple die Identifier zu internen Zwecken verwendet hat und kein passendes iPhone (oder zu einem späteren Zeitpunkt) auf den Markt bringt. Am 12. September wissen wir vermutlich mehr.