Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple im kommenden Monat das neue iPhone 15 und iPhone 15 Pro ankündigen wird. Zuletzt hatte sich die Gerüchteküche auf den 12. September 2023 für die begleitende Keynote geeinigt. Angenommen, der Termin trifft zu, wann verschickt Apple die Einladungen für das Special Event?

Wann lädt Apple zur iPhone 15 Keynote?

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Apple die Einladungen für die September-Keynote verschickt. Angenommen, das Special Event findet tatsächlich am 12. September statt, so ist bereits in der laufenden Woche mit der offiziellen Ankündigung zu rechnen.

Blicken wir exemplarisch auf das vergangene Jahr. Im Letzten Jahr fand die iPhone 14 Keynote am 07. September statt, die offiziellen Einladungen für das Event wurden am 24. August und somit exakt zwei Wochen vorher verschickt. Lässt man mal die Corona-Jahre 2020 und 2021 außen vor (hier erfolgte die Einladung nur eine Woche vor dem Event), so verschickte Apple in den Vorjahren immer knapp zwei Wochen vor dem Event die offizielle Ankündigung. Bleibt Apple seinem Rhythmus aus dem letzten Jahr treu, so würde die offiziellen Einladungen morgen in den Postfächern eintrudeln. Aber auch Ende dieser Woche ist denkbar, immer unter der Vorraussetzung, dass das Event wirklich am 12. September stattfindet.

Welche Produktneuheiten werden erwartet?

Wir gehen davon aus, dass Apple im Rahmen der September-Keynote vier neue iPhone 15 Modelle, die Apple Watch 9 und die Apple Watch Ultra 2. Darüberhinaus dürfte es neue iPhone Hüllen und Apple Watch Armbänder geben. Auch „neue“ AirPods Pro 2 mit USB-C Case sind denkbar.