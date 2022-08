Die Apple iPhone 14 Keynote findet am 07. September statt. Nachdem sich in den letzten Tagen hartnäckige Gerüchte zum Apple September-Event hielten, ist der Termin nun offiziell. Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis Apple zur dritten Keynote des Jahres lädt. Das Special Event findet am 07. September 2022 statt. Los geht es pünktlich um 19:00 Uhr (deutscher Zeit).

Apple lädt am 07. September zur Keynote

Die Tage bis zur nächsten Apple Keynote sind gezählt und die Vorfreude steigt. Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Katze offiziell aus dem Sack gelassen und den Termin für die September Keynote offiziell bestätigt. Das Event findet am 07. September statt.

In den vergangenen Wochen sind uns bereits zahlreiche Gerüchte zum iPhone 14 (Pro) über den Weg gelaufen. Wir rechnen mit einem 6,1 Zoll iPhone 14, 6,7 Zoll iPhone 14 Max, 6,1 Zoll iPhone Pro sowie einem 6,7 Zoll iPhone 14 Pro Max. Insbesondere die Pro-Modelle sollen ein größeres Update erhalten. Hier rechnen wir mit einem A16-Chip, einer kreis- und pillenförmigen Displayaussparung, einem Always-On-Display sowie einem leistungsstärkeren Kamerasystem inkl. 48MP Weitwinkelobjektiv.

Auch neue Apple Watch Modelle sind in der Pipeline. Die Series 8 soll ein Leistungs-Upgrade zur Series 7 sein. Unter anderem ist die Rede von einem neuen Sensor zur Messung der Körpertemperatur. Dazu soll sich ein robustes Modell speziell für Sportler mit größerem Display und stärkerem Akku gesellen. Zum Guten Schluss erwarten wir noch eine neue Apple Watch SE.

Neben den neuen iPhones und Apple Watches könnte Apple noch die AirPods Pro 2 sowie ein neues Einsteiger-iPad gesellen. Zudem wird Apple den Zeitplan zu iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 und Co. bekannt geben.

Die iPhone 14 Keynote trägt übrigens die Bezeichnung „Weiter voraus“ (im Englischen „Far out“). Genau wie bei den letzten Keynotes wird Apple auf ein Online-Event setzen. Die Veranstaltung findet im Apple Park statt und wurde von Apple vorproduziert. Nichtsdestotrotz werden Medienvertreter vor Ort sein und die Keynote live mitverfolgen. Diese können im Anschluss an das Event die Produktneuheiten direkt vor Ort ausprobieren.

Wir werden die Keynote in gewohnter Manier im Live-Ticker verfolgen.