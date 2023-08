Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass Apple für das iPhone 15 keine Leder-Cases mehr anbieten wird. Der Grund für diese Entscheidung ist noch ungewiss, aber Brancheninsider vermuten, dass der Tech-Gigant ein neues Premium Case-Material als Alternative zu Leder einführen könnte.

Wechsel zu nachhaltigen Materialien

Der Leaker DuanRui bringt vor dem iPhone 15 Launch eine zunächst ungewöhnlich klingende Behauptung in Umlauf. So soll es angeblich kein offizielles Apple Case aus Leder für das diesjährige iPhone 15 Lineup geben. 9to5Mac gibt derweil an, dass sie die gleichen Informationen von anderen Quellen gehört haben, sodass das Gerücht weiter an Fahrt gewinnt.

I’ve heard that Apple won’t be releasing a Leather Case for the iPhone 15 series. — DuanRui (@duanrui1205) August 17, 2023

Apples mögliche Entscheidung, keine Leder-Cases für das iPhone 15 auf den Markt zu bringen, würde bei einer Umsetzung wahrscheinlich für Verwunderung unter den Kunden sorgen. Traditionell sind Leder-Cases sehr beliebt und für das Unternehmen auch lukrativ.

Die wahrscheinlichere Erklärung – vorausgesetzt, dass die Quellen richtig liegen – ist, dass Apple plant, Leder durch ein anderes Material zu ersetzen. Anstatt die Premium-Cases ganz abzuschaffen, könnte Apple auf ein alternatives hochwertiges Material setzen, das vegan ist und einen geringeren CO2-Fußabdruck hat.

Mehrere Luxusautomarken haben sich bereits von Leder abgewandt und sich für nachhaltigere Alternativen entschieden. Land Rover zum Beispiel ist bekannt für sein Engagement für lederfreie Materialien. Die Modelle Evoque und Velar des Unternehmens sind mit einer Mischung aus Wolle und Polyester von Kvadrat ausgestattet. Mercedes hingegen verwendet seit 2003 Artico, ein Kunstleder. Auch Volvo geht zu lederfreien Innenräumen über. Das von Volvo gewählte Nordico ist ein Verbundmaterial aus recycelten Plastikflaschen, nachhaltigen Holzfragmenten und wiederverwendeten Korken. Die Schwestermarke Polestar hat eine eigene Lösung namens WeaveTech entwickelt, ein PVC-Material auf Wasserbasis.

Angesichts dieser Branchentrends erscheint es dann doch plausibel, dass Apple eine hochwertige, nachhaltige Alternative zu Leder-Cases für das iPhone 15 auf den Markt bringen könnte, auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht.