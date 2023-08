Wie Omdia berichtet, war das iPhone 14 Pro Max trotz anfänglichen Problemen in der Lieferkette das weltweit meistausgelieferte Smartphone in der ersten Hälfte des Jahres 2023. Apple gelang es, 26,5 Millionen Einheiten des Modells auszuliefern. Derweil verzeichnete der weltweite Smartphone-Markt aufgrund der wirtschaftlichen Rezession und der Ausweitung des Marktes für gebrauchte Smartphones ein rückläufiges Ergebnis.

Nicht nur das iPhone 14 Pro Max trotzt dem rückläufigen Smartphone-Markt, auch Apples weitere iPhone-Modelle konnten im vergangenen Halbjahr überzeugen. Omdias „Smartphone Model Market Tracker“ Studie ergab, dass die anderen meistverkauften Smartphones in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ebenfalls von Apple stammen, darunter das iPhone 14 Pro, iPhone 13 und iPhone 13 Pro. Samsungs Galaxy A14 sicherte sich den fünften Platz auf der Liste.

Im Vergleich zum letzten Jahr hat Apple zwar weniger iPhones ausgeliefert, im Vergleich zur Konkurrenz führt das Unternehmen den weltweiten Markt jedoch an. Dabei war das Max Modell noch nie so erfolgreich.

Laut Omdia war im ersten Halbjahr 2022 das iPhone 13 noch mit 33,7 Millionen ausgelieferten Geräten das beliebteste iPhone. Das iPhone 13 Pro Max, das den zweiten Platz belegte, wurde dagegen 23 Millionen Mal ausgeliefert, also 3,5 Millionen weniger als das aktuelle iPhone 14 Pro Max. Das heißt, obwohl Apple weniger iPhones ausgeliefert hat, hat das Unternehmen wahrscheinlich mehr Geld verdient, da die Pro-Versionen deutlich mehr kosten als die Standardmodelle.

Omdia erklärt die Lage des Smartphone-Marktes:

Die Studie deutet zudem darauf hin, dass die allgemeinen weltweiten Smartphone-Lieferungen auch in diesem Jahr weiter zurückgehen werden, der Premium-Markt jedoch weiter wachsen wird, wie Jusy Hong, Senior Research Manager bei Omdia, weiter ausführt:

„Es wird erwartet, dass sich der wachsende Anteil des Premium-Marktes in der zweiten Hälfte dieses Jahres mit der Einführung der neuen iPhone 15 Serie fortsetzen wird. Daher werden die Auslieferungen von Android-basierten Smartphone-OEMs, die einen hohen Anteil an mittel- bis niedrigpreisigen Smartphones haben, in diesem Jahr unweigerlich eine weitere Runde des negativen Wachstums erleben. Auf der anderen Seite werden Apples Auslieferungen von Pro und Pro Max aufgrund der soliden Nachfrage nach Premium-Modellen steigen, aber insgesamt werden die iPhone-Auslieferungen in diesem Jahr ähnlich wie im letzten Jahr sein oder aufgrund der schwachen Nachfrage nach Standard- und Plus-Modellen leicht zurückgehen“