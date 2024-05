Drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple TV+ einen mehrjährigen Vertrag mit Skydance Animation eingegangen ist. Nach und nach trägt diese Kooperation immer neue Früchte und nun hat Apple TV+ bekannt gegeben, dass die Zeichentrickserie „WondLa“ am 28. Juni 2024 auf dem Video-Streaming-Portal startet.

„WondLa“ startet am 28. Juni 2024 auf Apple TV+

Apple TV+ hat den Starttermin für den ersten Teil seiner mit Spannung erwarteten animierten Abenteuertrilogie „WondLa“ bekanntgegeben, die von Skydance Animation stammt und auf der New York Times-Bestsellerreihe „The Search for WondLa“ von Tony DiTerlizzi basiert. Die siebenteilige erste Staffel von „WondLa“ wird von Bobs Gannaway als Showrunner und ausführender Produzent betreut und verfügt über eine hochkarätig besetzte Stimmenbesetzung. WondLa feierte am Freitag, den 28. Juni, weltweit auf Apple TV+ Premiere.

Im Mittelpunkt von „WondLa“ steht Eva, gesprochen von Jeanine Mason („Roswell, New Mexico“), eine neugierige, enthusiastische und temperamentvolle Teenagerin, die von Muthr, einem Hausmeisterroboter, gesprochen von der für den Emmy Ward nominierten Teri Hatcher („Desperate Housewives“), in einem hochmodernen unterirdischen Bunker großgezogen wird. An ihrem 16. Geburtstag zwingt ein Angriff auf Evas Bunker sie auf die Erdoberfläche, die jetzt von Außerirdischen bewohnt und mit jenseitiger Fauna bedeckt ist und auf der keine anderen Menschen zu finden sind. Tatsächlich heißt es nicht mehr Erde, sondern Orbona. Otto, ein liebenswerter riesiger Wasserbär, mit dem Eva telepathische Kräfte teilt, gesprochen von Emmy-Preisträger Brad Garrett („Everybody Loves Raymond“), und Rovender, ein streitsüchtiger Außerirdischer mit einer unruhigen Vergangenheit, gesprochen von Gary Anthony Williams („Teenage Mutant Ninja Turtles“) begleiten Eva, während sie das Team auf eine gefährliche Suche nach Menschen, ihrer Heimat und ihrem wahren Schicksal führt.

Apple und Skydance Animation haben sich zuvor zusammengetan, um den animierten Spielfilm „Luck“ von Apple Original Films zu veröffentlichen. Die preisgekrönte Auswahl an Originalserien und -filmen für Kinder und Familien auf Apple TV+ umfasst auch das gefeierte Live-Action-Animations-Hybrid-Special „The Velveteen Rabbit“; der Oscar- und BAFTA-preisgekrönte animierte Kurzfilm „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“; und der BAFTA-preisgekrönte und Oscar-nominierte Animationsfilm „Wolfwalkers“.

