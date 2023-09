Apples übliches Oktober-Event könnte dieses Jahr ausfallen. Wie Mark Gurman von Bloomberg vermutet, kündigt Apple stattdessen die erwarteten Produkteinführungen, wie das iPad Air der nächsten Generation, über Pressemitteilungen an.

Keine große Enthüllung für das neue iPad Air?

Quellen von Bloomberg weisen auf eine mögliche Änderung in Apples Ankündigungsstrategie für diesen Herbst hin. So erwähnte Gurman gegenüber MacRumors, dass Apple womöglich das erwartete Oktober-Event ausfallen lässt und dass es auf dem „Vorfreu dich“-Event keine neuen iPad-Modelle geben wird.

Die Veranstaltung am 12. September soll sich ausschließlich auf neue Apple Watch Modelle und die iPhone 15 Generation konzentrieren. Allerdings deutete Gurman an, dass ein iPad Air mit verbesserten Spezifikationen „bald“ erscheinen wird. Normalerweise sind wir es gewohnt, dass Apple eine solche Ankündigung für den Oktober aufbewahrt und eine weitere Keynote abhält, auf der wir mitunter auch neue Macs zu sehen bekommen. Während Gurman eine weitere Apple-Produktvorstellung im Oktober vorhersagt, ist er skeptisch, was ein vollwertiges Event angeht. Er zieht Parallelen zu den MacBook Pro Modellen M2 Pro und M2 Max, die Anfang des Jahres vorgestellt wurden. Diese Modelle wurden mit einer Presseerklärung und einem kurzen Video angekündigt.

„Ich bin mir nicht sicher, ob sie genug haben, um die Leute nach Cupertino zu locken, um sich das Video anzusehen, wie sie es bei dieser [iPhone 15]-Einführung tun“, erklärt Gurman.

Es wäre nicht das erste Mal, dass neue iPads per Pressemitteilungen angekündigt werden, dennoch waren sich Branchenexperten vor einigen Monaten noch einig, dass im Oktober ein Event ansteht, auf das wir nun möglicherweise verzichten müssen. Verzichten müssen wir womöglich auch auf ein neues iPad Pro in diesem Jahr. Gurman geht zwar davon aus, dass ein neues iPad im Oktober erscheint, aber er schließt das iPad Pro aus, das er für ein Update im nächsten Jahr erwartet.

Passend zu Gurmans Prognose, gab vor kurzem der Analyst Ming-Chi Kuo an, dass dieses Jahr voraussichtlich keine M3 MacBooks auf den Markt kommen werden, die ebenfalls für die Veranstaltung im Oktober erwartet wurden. Zu den erwarteten Macs gehörten das 13 Zoll MacBook Air, das 13 Zoll MacBook Pro, der 24 Zoll iMac und der Mac mini. Es gibt jedoch ein wesentliches Detail in Kuos Bericht. So bezieht er sich in seiner Meldung auf „MacBook-Modelle“. Dies lässt Raum für Spekulationen, dass die M3-Desktop-Macs wie der iMac noch in diesem Jahr in der Pipeline sein könnten.