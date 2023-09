Wie Mark Gurman berichtet, werden das kommende iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max voraussichtlich die leichtesten Pro-Modelle seit mehreren Generationen sein. Dies führt der Bloomberg-Reporter vor allem auf den neuen Titanrahmen zurück, der die bisherige Edelstahl-Variante ersetzen soll.

Ein neues Leichtgewicht

Mark Gurman zufolge könnte die Verwendung von Titan zu einer Gewichtsreduzierung von etwa 10 % im Vergleich zu den iPhone 14 Pro Modellen führen. Zum Vergleich: Das iPhone 14 Pro wiegt 206 Gramm, während sein Max-Pendant 240 Gramm wiegt. Mit der erwähnten Gewichtsreduzierung würde das erwartete Gewicht für das iPhone 15 Pro und Pro Max etwa 185 Gramm bzw. 216 Gramm betragen. Mit diesen Gewichten wäre das iPhone 15 Pro das leichteste Pro-Modell seit dem iPhone XS, das 177 Gramm auf die Waage brachte. Ebenso würde das iPhone 15 Pro Max den Titel des leichtesten Max-Modells seit dem iPhone XS Max mit 208 Gramm erhalten.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Gurman erwähnte, dass die Gewichtsreduzierung „etwa“ 10 % betragen wird. Das bedeutet, dass die genauen Zahlen variieren können. Wenn das Gewicht des iPhone 15 Pro 187 Gramm übersteigt, wäre es vergleichbar mit dem Gewicht des iPhone 11 Pro, was es zum leichtesten Modell seit diesem machen würde.

Für den historischen Kontext sind hier die Gewichte der früheren Pro- und Pro Max-Modelle aufgeführt:

Gewichte der Pro-Modelle:

iPhone X: 174 Gramm

iPhone XS: 177 Gramm

iPhone 11 Pro: 188 Gramm

iPhone 12 Pro: 189 Gramm

iPhone 13 Pro: 203 Gramm

iPhone 14 Pro: 206 Gramm

iPhone 15 Pro: geschätzte ~185 Gramm

Gewichte der Pro Max Modelle:

iPhone XS Max: 208 Gramm

iPhone 11 Pro Max: 226 Gramm

iPhone 12 Pro Max: 228 Gramm

iPhone 13 Pro Max: 238 Gramm

iPhone 14 Pro Max: 240 Gramm

iPhone 15 Pro Max: geschätzte ~216 Gramm

Was die neue Generation letztendlich tatsächlich auf die Waage bringen wird, werden wir schon bald von Apple erfahren. So bereitet sich das Unternehmen derzeit auf sein „Vorfreu dich“-Event am 12. September vor. Hier werden wir voraussichtlich die iPhone 15 Serie, die Apple Watch Series 9 und eine aktualisierte Apple Watch Ultra zu sehen bekommen. Wenn alles gut geht, werden die Vorbestellungen für das iPhone 15 (Pro) wahrscheinlich am Freitag, dem 15. September, und die Markteinführung am Freitag, dem 22. September, stattfinden.