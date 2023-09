Apple stellt für die kommende iPhone 15 Serie von seinem proprietären Lightning-Anschluss auf USB-C um. Mit der Umstellung und dem Kauf eines iPhone 15 werden bisherige iPhone-Nutzer ihr vorhandenes Ladezubehör aufrüsten müssen. Dementsprechend werden derzeit Mitarbeiter des Apple-Einzelhandels darauf geschult, Kunden auf die USB-C-Umstellung hinzuweisen und bei der Gelegenheit das passende Zubehör zu verkaufen.

Empfehlungen für das Ladezubehör am Verkaufsort

Wenn ihr euch in einem Apple Store für den Kauf des neuen iPhone 15 entscheidet, stehen die Chancen gut, dass euch das Personal darauf hinweist, dass im Lieferumfang des neuen iPhone zwar ein USB-C-auf-USB-C-Kabel enthalten ist, nicht aber ein USB-C-Ladegerät. Deswegen empfiehlt sich der Kauf eines USB-C-Stromadapters und andere zertifizierte USB-C-Kabel, die im Laden vor Ort von Apple angeboten werden. So sollen derzeit die Vorgaben für das Personal laut MacRumors aussehen, was nicht ungewöhnlich ist. Immerhin handelt es sich hier um eine größere Umstellung, und Apple will verhindern, dass die Kunden zu Hause verärgert feststellen, dass sie noch einmal losziehen müssen, um ein Ladegerät zu kaufen.

Über ein Jahrzehnt lang verwendete Apple den Lightning-Anschluss für seine iPhones. Doch mit neuen Vorschriften in Europa und der Umstellung auf USB-C für andere Apple-Geräte wie Macs und iPads folgte die Entscheidung, das iPhone umzustellen. Obwohl sich Apple zunächst dagegen wehrte, wird erwartet, dass dieser Schritt die Gewinne des Unternehmens erheblich steigern wird.

Nicht nur, dass das iPhone 15 mit der Umstellung auf USB-C attraktiver für verschiedene Zielgruppen wird, auch das besagte Zubehör soll für einen beachtlichen Sprung im Umsatz sorgen. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo hat Apple im März die Gesamtauslieferungsprognose seines 20W-USB-C-Ladegeräts für das dritte Quartal dieses Jahres um etwa 120 Prozent erhöht und für das vierte Quartal eine Auslieferung von 20W-USB-C-Ladegeräten in Höhe von etwa 70 Millionen Stück angesetzt. Insgesamt wird erwartet, dass Apples 20W-USB-C-Ladegerät-Lieferungen im Jahr 2023 dank der starken Ersatznachfrage ein deutliches Wachstum von 30 bis 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erfahren werden.

Kuo geht davon aus, dass Apples kommende iPhone 15 Serie Unterstützung für schnellere Ladegeschwindigkeiten bieten wird, wenn sie mit MFi-zertifizierten USB-C-Ladegeräten verwendet wird, einschließlich des eigenen 20W-Stromadapters. Derweil soll Apple-Zulieferer Foxconn bereits Zubehör wie EarPods und Kabel mit USB-C-Anschlüssen herstellen, die MFi-zertifiziert sind. Zudem wird erwartet, dass Apple auch ein neues AirPods Pro USB-C-Ladegehäuse herausbringt.

Apple wird die iPhone 15 Serie auf einem Event am Dienstag, dem 12. September, um 19 Uhr deutscher Zeit vorstellen. Ein Livestream der Veranstaltung wird auf YouTube, auf der Apple-Webseite und in der Apple Events App für das Apple TV verfügbar sein. Natürlich werden wir auch wieder einen Live-Ticker anbieten, um über die Neuheiten zu informieren und mit euch durch den Abend der Keynote gehen.