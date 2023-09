Eine aktuelle Umfrage von SellCell zeigt, dass die erwartete USB-C-Integration im iPhone 15 einen bemerkenswerten Teil der Android-Nutzer überzeugen könnte, einen Wechsel auf das iPhone durchzuführen. Doch nicht nur das Android-Lager befürwortet Apples Umstieg auf USB-C. So zeigt die Umfrage, dass auch iPhone-Enthusiasten die Änderung begrüßen.

USB-C als Verkaufsargument

Die SellCell-Studie befragte über 1.000 iPhone- und über 1.000 Android-Nutzer in den USA. Von den befragten iPhone-Nutzern gaben 63 % an, dass die Umstellung auf einen USB-C-Anschluss ihre Entscheidung für das iPhone 15 beeinflussen würde. Beachtliche 37 % dieser iPhone-Besitzer äußerten sich begeistert über die Aussicht, ein einziges Ladekabel für ihre iPhones, Macs und iPads verwenden zu können. Insgesamt äußerten 66 % der iPhone-Teilnehmer ihre Absicht, sich für das iPhone 15 zu entscheiden.

Auch Besitzer eines Android-Smartphones wurden von der USB-C-Euphorie nicht ausgeschlossen. So gaben 44 % der Android-Nutzer an, dass sie den Kauf des iPhone 15 in Erwägung ziehen würden, wenn es über einen USB-C-Anschluss verfügt. In der gleichen Gruppe gaben 35 % an, dass ihre Motivation aus der Tatsache resultiert, dass das iPhone mit Ladegeräten für Nicht-Apple-Geräte kompatibel werden würde. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass 66 % der befragten Android-Nutzer an ihrer Entscheidung festhalten, das iPhone 15 zu meiden.

Mit dem Wechsel auf USB-C verabschiedet sich Apple gleichzeitig von dem Lightning-Anschluss. Apples Lightning-Anschluss ist seit seinem Debüt mit dem iPhone 5 im September 2012 seit über einem Jahrzehnt die charakteristische Ladeoption für iPhones. Derweil sind andere Apple-Geräte wie Macs und iPads nach und nach auf die weit verbreitete USB-C-Ladenorm umgestiegen. Die wahrscheinliche Entscheidung von Apple, USB-C für das iPhone zu verwenden, steht im Einklang mit den Bemühungen des Unternehmens, die europäischen Vorschriften zu erfüllen. Diese Vorschriften schreiben einen einheitlichen Ladestandard für mobile Geräte und Laptops vor.

Es wird erwartet, dass Apple auf seiner „Vorfreu dich“-Veranstaltung am 12. September die iPhone 15 Generation vorstellen wird, zusammen mit der Apple Watch Series 9 und einer zweiten Generation der Apple Watch Ultra, neben anderen möglichen neuen Produkten. Apple wird die Veranstaltung im Livestream übertragen und natürlich werden wir auch wieder einen Live-Ticker anbieten, um über die Neuheiten zu informieren und mit euch durch den Abend der Keynote gehen.