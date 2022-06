Die Gesetzgeber der Europäischen Union haben sich auf eine Regelung geeinigt, nach der künftig in der EU für Smartphones ein einheitlicher Standard für Ladeanschlüsse und Ladekabel vorgeschrieben wird. Demnach müssen für ein kabelgebundenes Laden die Geräte bis Herbst 2024 mit dem USB-C-Anschluss ausgestattet sein. Die Vorschrift wird auch für andere elektronische Geräte wie Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, tragbare Videospielkonsolen und E-Reader gelten.

Ab 2024 wird USB-C zum einheitlichen Standard für Ladeanschlüsse und Ladekabel. Über die Gesetzgebung wird seit Jahren diskutiert, aber heute Morgen wurde nach Verhandlungen zwischen verschiedenen EU-Gremien eine Einigung über den Geltungsbereich und die Details erzielt.

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments gab die Nachricht in einem Tweet vor der heutigen Pressekonferenz bekannt.

We have reached a deal on the common charger!

mobile phones, tablets, e-readers, digital cameras & more #USBtypeC

harmonised fast-charging technology

unbundling of sale of chargers from the sale of device

