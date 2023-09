MacBook-Fans müssen ihre Erwartungen möglicherweise zurückschrauben. So geht der Analyst Ming-Chi Kuo davon aus, dass in diesem Jahr keine MacBook-Modelle mit M3-Prozessor auf den Markt kommen werden. Die Prognose widerspricht jedoch mehreren früheren Berichten.

Widersprüchliche Berichte heizen Spekulationen an

Bisher galt es als relativ sicher, dass Apple dieses Jahr noch neue MacBook-Modelle mit Chips der M3-Serie auf den Markt bringen wird. Beispielsweise sagte Bloombergs Mark Gurman, dass auf einem Apple-Event im Oktober die ersten M3-Macs vorgestellt werden. Zu den erwarteten Macs gehörten das 13 Zoll MacBook Air, das 13 Zoll MacBook Pro, der 24 Zoll iMac und der Mac mini.

Geht es nach Kuo gab es womöglich bei Apple eine Planänderung, was den Release in diesem Jahr angeht. Es gibt jedoch ein wesentliches Detail in Kuos Bericht. So bezieht er sich in seiner Meldung auf „MacBook-Modelle“. Dies lässt Raum für Spekulationen, dass die M3-Desktop-Macs wie der iMac noch in diesem Jahr in der Pipeline sein könnten.

Warum die Änderung der Pläne? Einen Grund nennt Kuo nicht, doch eine Möglichkeit ist, dass Apple einfach nicht in der Lage ist, genügend M3-Chips für seine Laptops zu produzieren, die in viel größeren Stückzahlen hergestellt werden als die Desktop-Macs. Passend hierzu gab es bereits Berichte, dass TSMC, Apples Partner für die Chipherstellung, Schwierigkeiten hat, mit der Kundennachfrage nach 3nm-Chips Schritt zu halten.

Es wird allgemein erwartet, dass der M3-Chip im 3nm-Verfahren von TSMC hergestellt wird, um die Leistung und Energieeffizienz im Vergleich zum 5nm-basierten M2-Chip zu verbessern. Gurman berichtete zuvor, dass der M3-Chip eine ähnliche Anzahl an CPU- und GPU-Kernen wie der M2-Chip aufweisen wird.