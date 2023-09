YouTube Music könnte bald direkt auf dem HomePod und dem HomePod mini per Siri-Integration verfügbar sein. Das geht aus einem Code hervor, der in der YouTube Music-App entdeckt wurde.

YouTube Music verweist auf HomePod

Apple hatte bereits mit iOS 14 begonnen, Drittanbietern die Möglichkeit zu bieten, native Unterstützung für ihre Musikdienste auf dem HomePod anzubieten. Obwohl diese Funktion zur Verfügung steht, haben nur sehr wenige Dienste, wie Pandora, davon Gebrauch gemacht, sodass beliebte Angebote wie Spotify und YouTube Music diese Möglichkeit nicht nutzen.

Für YouTube Music-Nutzer könnte sich das jedoch bald ändern. So sind laut einer Entdeckung des Nutzers @aaronp613 die entsprechenden Arbeiten bereits im Gange. Der entscheidende Hinweis in der App liegt in einem Apple Home-Symbol mit dem Dateinamen „ytm_connect_with_homepod.png“.

YouTube Music is working on adding HomePod support! pic.twitter.com/71KzB0UsZA — Aaron (@aaronp613) September 12, 2023

Wann YouTube Music die Integration live schaltet, ist jedoch nicht bekannt. Sobald YouTube Music oder ein anderer Dienst die von Apple angebotenen APIs nutzt, muss in der Regel nur die zugehörige Option in der jeweiligen App aktiviert werden – dann erscheint der Dienst als auswählbare Medienoption in der Home-App unter den Benutzereinstellungen. Auf diese Weise können Anwender dann YouTube Music als Standarddienst für Siri-Befehle auswählen, sobald die Integration abgeschlossen ist.

Mit dem entsprechenden Befehl kann Siri übrigens auch Quellen abspielen, die nicht zum Standard gehören. Wenn zum Beispiel Apple Music die Standardeinstellung ist, könnte ein Nutzer den Befehl „Spiele meine Schlaf-Playlist auf YouTube Music“ geben. Wenn YouTube Music jedoch die Standardeinstellung ist, wird die Erwähnung dieser Quelle im Befehl überflüssig.