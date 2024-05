Apple TV+ hat es sich zur Gewohnheit gemacht, seine Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen auf YouTube zu beworben. In den letzten Tagen haben sich wieder ein paar Videos angesammelt, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Apple TV+: neue Clips bewerben Acapulco 3, Loot, Argylle und mehr

Nahezu wöchentlich schickt Apple TV+ neue Originals ins Rennen. Dabei spricht uns sicherlich nicht jeder neue Film, jede neue Serie und jede neue Doku an. Um sich einen guten Eindruck zu verschaffen, bietet es sich an, in die jeweiligen Inhalte hinein zu schnuppern.

Eine Möglichkeit besteht darin, sich Trailer, Teaser und weitere Clips zur den Originals anzugucken. In den letzten Wochen sind unter anderem „Acapulco – Staffel 3“, „Loot – Staffel 2“ sowie „Argylle“ auf der Video-Streaming-Plattform gestartet. Genau diese bewirbt Apple TV+ aktuell auf YouTube.

