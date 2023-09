Der neueste Teardown der Reparatur-Experten von iFixit zeigt die internen Komponenten des iPhone 15 Pro Max, darunter das X70-Modem, das verbesserte 5-fach optische Zoomobjektiv und den A17 Pro Chip. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Gerät zwar einige Ähnlichkeiten mit seinem Vorgänger aufweist, es jedoch bemerkenswerte Änderungen im Rahmendesign und bei den Kamerafunktionen gibt.

iPhone 15 Pro Max Teardown

Das iPhone 15 Pro Max hat ein ähnliches Design wie das iPhone 14 Pro Max. Allerdings gibt es eine wesentliche Änderung am Rahmen. Diese Änderung erleichtert das Entfernen der Glasrückseite. Das ist eine gute Nachricht für Kunden ohne AppleCare+, da dieses Redesign zu geringeren Reparaturkosten für Glasschäden führen dürfte. Diese Änderung wurde erstmals bei den Modellen iPhone 14 und iPhone 14 Plus vorgenommen.

Ein Highlight des Teardowns ist das verbesserte Teleobjektiv. Es ist mit einem Tetraprismensystem ausgestattet, das einen 5-fachen optischen Zoom ermöglicht. Diese Verbesserung sticht besonders hervor, zumal die Haupt- und Ultraweitwinkel-Linsen denen des iPhone 14 Pro Max ähneln. Das lässt vermuten, dass die Verbesserungen der Kamera, die über den 5-fachen optischen Zoom hinausgehen, auf den A17 Pro Chip und Software-Optimierungen zurückzuführen sind.

Ansonsten gibt es wenig Überraschungen. Laut iFixit verfügt das iPhone 15 Pro Max über ein ähnliches Logic Board wie das iPhone 15 Pro. Zusätzlich zum A17 Pro Chip bestätigt der Teardown, dass das Gerät mit dem Snapdragon X70 Modem von Qualcomm ausgestattet ist, das wie erwartet schnellere 5G-Geschwindigkeiten ermöglicht.

Was die Reparierbarkeit angeht, so hat iFixit dem iPhone 15 Pro Max eine Note von 4 von 10 gegeben. Einer der Gründe für diese niedrige Punktzahl ist Apples strenge Politik bei Ersatzteilen. Beim Kauf von Ersatzteilen im Apple Self Service Repair Store muss der Kunde die Seriennummer oder die IMEI des Geräts eingeben. Alle bestellten Teile müssen nach dem Einbau mit demselben Gerät gepaart werden, um korrekt zu funktionieren. iFixit erklärt, dass viele unabhängige Reparaturwerkstätten Geschäftsmodelle haben, die durch diese Anforderung bedroht sind.