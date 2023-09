Der A17, der im kommenden Jahr beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus zum Einsatz kommen soll, soll auf einem anderen Fertigungsprozess basieren als der A17 Pro, der in diesem Jahr beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verwendet wird.

iPhone 16 soll speziellen A-Chip für Standard-Modelle erhalten

Ein Weibo-Nutzer (via Macrumors), der von sich selbst behauptet, über 25 Jahre Erfahrung bei der Arbeit mit Intel-Prozessoren zu verfügen, sprach im Juni dieses Jahres bereits davon, dass Apple im kommenden Jahr beim A17-Chip für die Non-Pro-Modelle auf einen angepassten Fertigungsprozess setzen wird, um Kosten zu sparen. Nun konkretisiert er seine Aussagen.

Der A17 Pro Chip, den Apple in den iPhone 15 Pro Modellen verbaut, wird im N3B Prozess von TSMC gefertigt. Der A17-Chip für die Non-Pro-Modelle soll im kommenden Jahr mit dem kostengünstigeren N3E Prozess gefertigt werden. Dieser Chip wird dann beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus zum Einsatz kommen. Dies wäre das erste Mal, dass Apple einen Chip speziell für seine Standard-iPhone-Modelle entwickelt. In den vergangenen Jahren hat Apple einfach der gesamten „iPhone“-Reihe den gleichen Chip gegeben und sie dann ab dem iPhone 14 von 2022 um ein Jahr zwischen den Standard- und den Pro-Modellen gestaffelt.

N3B ist der ursprüngliche 3nm Fertigungsprozess von TSMC, der in Zusammenarbeit mit Apple entwickelt wurde. N3E hingegen ist der einfachere und günstigere Prozess, den die meisten anderen TSMC-Kunden verwenden werden. N3E hat weniger EUV-Schichten und eine geringere Transistordichte als N3B, was zu einer geringeren Effizienz führt. N3B ist darüberhinaus schon länger für die Massenproduktion geeignet als N3E, weist jedoch eine deutlich geringere Ausbeute auf. N3B wurde praktisch als Test konzipiert und ist nicht mit den Nachfolgeprozessen von TSMC, einschließlich N3P, N3X und N3S, kompatibel. Dies bedeutet, dass Apple seine zukünftigen Chips neu entwerfen muss, um die Innovationen von TSMC nutzen zu können.

Wir rechnen fest damit, dass Apple beim iPhone 16 (Plus) auf den A17-Chip setzt und sich dieser ein Stück weit vom A17 Pro unterscheidet. Gut möglich, dass der Hersteller beispielsweise einen Grafikkern weniger zum Einsatz bringt und die Taktrate etwas herunterschraubt.