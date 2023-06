Laut einem neuen Gerücht erwägt Apple, die Produktion des kommenden A17 Bionic Chips auf einen kostengünstigeren Fertigungsprozess umzustellen. Trotz möglicher Effizienzeinbußen könnte diese Umstellung zu einer verbesserten Gesamtleistung führen.

Eine kostengünstigere Variante im Fertigungsprozess

Der A17 Bionic Chip wird voraussichtlich ein wegweisendes Produkt sein, das in einem 3nm-Fertigungsprozess hergestellt wird. Dieser Ansatz stellt eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem 5nm-Verfahren dar, das bei den Vorgängerchips A14, A15 und A16 angewandt wurde, und steigert die Leistung sowie Effizienz. Seine Premiere wird er in den kommenden iPhone 15 Pro Modellen feiern.

Die erste Iteration des A17 Bionic Chips wird laut einem neuen Gerücht mit dem N3B-Prozess von TSMC hergestellt. Dem Gerücht zufolge plant Apple jedoch, die Fertigung im nächsten Jahr auf N3E umzustellen. Es wird vermutet, dass diese Entscheidung aus Kostengründen getroffen wurde, auch wenn sie möglicherweise die Effizienz verringert.

Der N3B-Prozess, eine gemeinsame Entwicklung von Apple und TSMC, bezieht sich auf die 3nm-Prozessvariante von TSMC, die im Vergleich zu früheren Generationen eine verbesserte Leistung und Effizienz bietet. Er beinhaltet in der Regel eine höhere Transistordichte und eine größere Anzahl von EUV-Schichten (Extreme Ultraviolet), was die Herstellung kleinerer und leistungsfähigerer Chips ermöglicht.

Das N3E-Verfahren hingegen ist eine weitere Variante des 3nm-Verfahrens von TSMC, bei dem der Schwerpunkt auf Wirtschaftlichkeit liegt. Die Chips weisen eine etwas geringere Transistordichte und weniger EUV-Schichten als beim N3B-Prozess auf. Das heißt jedoch nicht, dass die Leistung darunter leiden muss, im Gegenteil – es heißt sogar, dass sich die Leistung mit der neuen Iteration verbessern könnte. Die Chips müssten jedoch entsprechend angepasst werden. Deswegen scheint es auch höchst unwahrscheinlich, dass Apple eine so drastische Änderung am A17 Bionic während des Produktzyklus des iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max vornehmen würde, so dass die N3E-Version des Chips stattdessen für die Standardmodelle iPhone 16 und iPhone 16 Plus im Folgejahr bestimmt sein könnte.

Das Gerücht stammt von einem Weibo-Nutzer, der behauptet, ein Experte für integrierte Schaltkreise mit 25 Jahren Erfahrung in der Arbeit an Intels Pentium-Prozessoren zu sein. Anfang dieses Jahres behauptete er als Erster, dass der USB-C-Anschluss und die dazugehörigen Ladekabel des iPhone 15 und des iPhone 15 Pro mit einem Lightning-ähnlichen Authentifizierungs-Chip ausgestattet sein werden. Dieser könnte die Funktionalität bei der Verwendung von Apple nicht genehmigtem Zubehör einschränken – ein Gerücht, das später von weiteren etablierten Quellen bestätigt wurde.