Solltet ihr ernsthaftes Interesse am Tarif „o2 Mobile Unlimited Max“ haben, so können wir euch nur dringend raten, diesen vor dem 05. Juli 2023 abzuschließen. An diesem Stichtag führt o2 den neuen Tarif „o2 Mobile XL“ (wir berichteten) ein und gleichzeitig wird der „o2 Mobile Unlimited Max“ deutlich teurer.

o2 Mobile Unlimited Max wird deutlich teurer

o2 bietet neben den „normalen“ o2 Mobile Tarifen auch drei o2 Mobile Unlimited Tarife an. Dabei wählen Kunden zwischen dem o2 Mobile Unlimited Basic, dem o2 Mobile Unlimited Smart und dem o2 Unlmited Max. Die Tarife unterscheiden sich in der maximal Dowxloadgeschwidnigkeit (3MBit/s, 15MBit/s und 500Mbit/s).

In wenigen Tagen führt o2 zum 05. Juli 2023 den neuen Tarif o2 Mobile XL mit satten 280GB Datenvolumen inkl. Grow-Vorteil ein. Preislich liegt dieser Tarif bei 62,99 Euro pro Monat. Dies ist exakt derselbe Preis, den o2 aktuell für den o2 Mobile Unlimited Max aufruft. Zumindest Preislich tritt der neue 280GB-Tarif an die Stelle des bisherigen Unlimited Max Tarifs.

Gleichzeitig wird der o2 Unlimited Max deutlich teurer und kostet anstatt 62,99 Euro ab dem genannten Stichtag 99,99 Euro. Dies entspricht einer Preiserhöhung von rund 59 Prozent. Die beiden anderen Unlimited-Tarife bleiben preislich unverändert.

Der erhöhte Preis gilt zunächst einmal nur für Neukunden, wie o2 mit Bestandskunden verfährt, hat das Unternehmen bis dato nicht kommuniziert. Gut möglich, dass der Anbieter nach und nach versucht, den Preis nach oben zu korrigieren.

Wie sieht es bei der Telekom und Vodafone aus?

Bis dato war der Tarif „o2 Mobile Unlimited Max“ im Vergleich zur Deutschen Telekom und Vodafone preislich am attraktivsten. Bis ändert sich in Kürze. Vodafone berechnet für den Tarif „GigaMobil XL“ mit unbegrenzten Datenvolumen und maximaler Surfgeschwindigkeit 79,99 Euro mtl. (im Rahmen einer aktuelle Aktion sind es sogar nur 63,99 Euro pro Monat). Die Deutsche Telekom bietet ihren Tarif „MagentaMobil XL“ mit unbegrenztem Datenvolumen und maximaler Surfeschwindigkeit für 84,95 Euro monatlich an. Es bleibt spannend, inwiefern auch die Telekom und Vodafone ihre Tarife anpassen.