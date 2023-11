Ab sofort steht die zweite Beta zu iOS 17.2 und iPadSO 17.2 auf den Apple Servern bereit. Damit geht die Beta-Phase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler haben ab sofort eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.2 Update zu beschäftigen.

Apple veröffentlicht Beta 2 zu iOS 17.2 & iPadOS 17.2

Nachdem Apple Ende Oktober die Beta 1 zu iOS 17.2 und iPadOS 17.2 veröffentlicht hatte, geht es am heutigen Abend mit der Beta 2 weiter. Die Installation erfolgt am Einfachsten direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren. Hierbei muss allerdings die Apple ID des Entwicklerkontos über das Untermenü „Beta-Updates“ verknüpft sein.

Die Beta 1 hat bereits angedeutet, dass das kommende Update allerhand Neuerungen mit sich bringen wird. Unter anderem sind hier die neue Journal-App, Apple Music Collaborative Playlists und iMessage Contact Key Verification zu nennen. Hier haben wir euch alle Neuerungen der Beta 1 hinterlegt.

Noch befinden wir uns mitten in der Entwicklung der Beta 2. Es wird noch ein wenig Wasser den Rhein runterfließen, bis die finale Version für Jedermann erscheint.

Update 19:28 Uhr: Die Beta 2 zu watchOS 10.2, macOS 14,2 und tvOS 17.2 ist auch da.