Die iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) 2023 wurden verliehen und zum 16. Mal wurden die besten iPhone-Fotos honoriert. Auch dieses Mal ist es wieder ziemlich beeindruckend, was für qualitativ hochwertige Fotos mit dem iPhone möglich sind.

IPPAWARDS 2023

Man kann schon fast die Uhr danach stellen. Ende Juli wurden in den vergangenen Jahren die IPPAWARDS vergeben, da stellt auch das Jahr 2023 keine Ausnahme dar. Nun stehen die Gewinner der IPPAWARDS 2023 fest. Es sind in jedem Fall wieder ein paar beeindruckende Foto dabei. Es lässt sich festhalten, dass man nicht zwingend das neueste iPhone haben muss, um fantastische Foto zu schießen. Auch auf das fotografische Auge und das Motiv kommt es natürlich an.

Alles in allem wurden die besten Fotos in 14 Kategorien verliehen. Darüberhinaus wurde der Titel „Fotograf des Jahres“ sowie die Auszeichnung „Grand Prize“ vergeben. Der „Grand Prize“-Gewinner ist Ivan Silva aus Mexiko, der die Auszeichnung für sein Bild „Heroe“ erhalten hat. Auf diesem ist ein kleiner Junge mit Messi-Trikot auf einem Pickup-Aufbau zu sehen, der seine Hände in den Himmel streckt. 1. Platz in der Kategorie „Fotograf / Fotografin des Jahres“ geht an Thea Mihu aus Deutschland für ihr Bild „Soy Sauce Village“, welches eine Vielzahl an Tonkrügen zeigt.

Der Preis für den zweiten Platz geht an Sasa Borozan aus Bosnien und Herzegowina und sein Bild Taming Waves. Und der dritte Platz als Fotograf des Jahres geht an Derek Hager aus den Vereinigten Staaten für sein Foto „Tucson Morning“.