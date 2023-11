Im Sommer dieses Jahres hatten wir die Beziehung zwischen Hyundai und Apple CarPlay bereits etwas ausführlicher beleuchtet und sind zu dem Entschluss gekommen, dass diese als durchwachsen zu bezeichnen ist. Der Grund hierfür ist recht simpel. Bis dato unterschied Hyundai zwischen Fahrzeugen mit integriertem Navigationssystem und Fahrzeugen ohne integriertem Navigationssystem, was die Unterstützung von Wireless CarPlay angeht. Dies ändert sich allerdings mit dem jüngsten Software-Update.

Weitere Hyundai- und Kia-Autos erhalten Wireless CarPlay

Wir haben gute Nachrichten für alle Besitzer eines Hyundai-Fahrzeugs. Bisher war es so, dass Hyundai-Fahrzeuge mit integrierter Navigation nur kabelgebundenes CarPlay unterstützen, während sich Autos ohne integrierte Navigation jedoch kabelgebundene und kabellos mit dem iPhone verbinden konnten.

Vor Monaten hieß es, dass ab dem Kona EV der zweiten Generation und anderen Fahrzeugen des Modelljahres 2024 drahtlose CarPlay-Unterstützung in Fahrzeuge mit integrierter Satellitennavigation eingeführt werden sollte. Gleichzeitig deutete sich auch an, dass Fahrzeuge, die bereis auf der Straße sind, durch ein Software-Update ebenfalls die Unterstützung für Wireless CarPlay erhalten sollten. Genau dieses Softwareupdate steht nun als Download über die Hyundai-Webseite bereit. Dort erfahrt ihr auch, für welche Fahrzeuge das Update verfügbar ist. Ähnliches gilt übrigens auch für Kia.

Hyundai (und auch Kia) hat das sogenannte „October 2023 Navigation Map and Software Update“ veröffentlicht. Neben allerhand Neuerungen findet sich eine spannende Verbesserung für Apple Nutzer in den Release-Notes. Anwender können sich drahtlos per Apple CarPlay mit ihrem Fahrzeug verbinden. Auch drahtloses Android Auto wird neuerdings unterstützt. Die Einrichtung könnt ihr über die Einstellungen -> Smartphone-Verbindungen erledigen.