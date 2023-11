In einer seit den 1960er Jahren beispiellosen Entwicklung war Hollywood zum Stillstand gekommen. Doch der seit Monaten andauernde Streik in Hollywood ist beendet. Die Schauspieler haben sich mit den großen Studios auf einen vorläufigen Vertrag geeinigt und damit einen langwierigen Streik beendet, der zu erheblichen Störungen in der Branche führte. Wie Reuters berichtet, enthält die Vereinbarung neue Bestimmungen über Mindestlöhne und den Schutz von durch KI erzeugten Abbildungen.

Hollywood-Streik endet nach vier Monaten

Die vorläufige Einigung zwischen der SAG-AFTRA, die die Hollywood-Schauspieler vertritt, und den großen Filmstudios ist mit einem Wert von über 1 Milliarde Dollar ein Meilenstein. Sie geht auf zentrale Anliegen ein, die in den Diskussionen in der Branche immer wieder im Vordergrund standen.

Die Schauspieler hatten ähnliche Bedenken wie die Film- und Fernsehautoren hinsichtlich der geringeren Vergütung im Streaming-Zeitalter und der Gefahr, durch KI-Technologie ersetzt zu werden. Prominente Schauspieler, darunter George Clooney, haben sich solidarisch gezeigt und sich für ein erfolgreiches Ende der Verhandlungen eingesetzt.

Laut der Einigung werden nun die Mindestlöhne angehoben, und es wird ein neuartiges Bonussystem für Streaming-Dienste eingeführt. Darüber hinaus enthält der Vertrag Sicherheitsvorkehrungen gegen die nicht genehmigte Verwendung von KI-generierten Darstellungen von Schauspielern. So befürchteten die Schauspieler, dass ihr Abbild ohne Entschädigung oder Zustimmung digitalisiert und simuliert würde.

Die Beendigung des Streiks wurde von den Schauspielern in Los Angeles mit großem Jubel aufgenommen, da sie einen wichtigen Sieg für diejenigen bedeutet, die den Streik in schwierigen Zeiten unterstützt haben. Die Stimmung ist durchweg von Erleichterung und Freude geprägt, mit dem Versprechen, die Arbeit und das Geschichtenerzählen wieder aufzunehmen, die die Vielfalt und Kreativität der Branche widerspiegeln.

Die Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) bezeichnete die Vereinbarung als „ein neues Paradigma“ und hob sie als einen der wichtigsten Fortschritte für die Gewerkschaft hervor. Es herrscht Optimismus, da sich die Branche darauf vorbereitet, sich von der durch die Streiks verursachten Verlangsamung zu erholen, wobei der Schwerpunkt auf Inklusivität und fairer Entlohnung liegt, die die sich verändernde Medienlandschaft widerspiegeln.

Die Auswirkungen des Streiks waren tiefgreifend: Das Milken Institute schätzt die Produktionsausfälle in Kalifornien auf über 6 Milliarden Dollar. Die Wiederaufnahme der Arbeit ist nicht nur ein Gewinn für die Schauspieler, sondern auch für ein breiteres Netz von Fachleuten in der Branche, von Autoren bis hin zu Crew-Mitgliedern, die alle die Belastung durch die Arbeitsniederlegungen zu spüren bekommen haben. Mit der Fortführung der Produktion ist die Unterhaltungsindustrie in der Lage, ihre zentrale Rolle in der kreativen Wirtschaft wieder einzunehmen und weiterhin vielfältige und ansprechende Inhalte für ein weltweites Publikum zu schaffen.

Aufgrund der bevorstehenden Feiertage und der komplexen Terminplanung beim Neustart von Hollywood ist es wahrscheinlich, dass die Dreharbeiten für Apple TV+ Projekte, wie die verzögerte zweite Staffel von Severance, erst im Januar wieder aufgenommen werden können.