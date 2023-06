Hyundai und Apple CarPlay führen eine durchaus durchwachsene Beziehung. Sp bietet der Fahrzeughersteller bei Fahrzeugen mit integriertem Navigationssystem nur drahtgebundene CarPlay-Lösungen an. Wireless-CarPlay ist somit nicht bei allen Hyundai-Autos Standard. Dies könnte sich zukünftig allerdings ändern.

Hyundai bietet angeblich noch dieses Jahr Wireless-CarPlay für weitere Fahrzeuge an

Die Einführung von drahtlosem CarPlay durch Hyundai war verwirrend. Hyundai-Fahrzeuge mit integrierter Navigation unterstützen nur kabelgebundenes CarPlay, Autos ohne integrierte Navigation jedoch kabelgebundenes und kabelloses CarPlay.

Dies bedeutet in vielen Fällen, dass Hyundai-Fahrzeuge mit vermeintlich schlechterer Ausstattung Wireless-CarPlay unterstützen, höherpreisige Konfigurationen jedoch nicht. Dann hilft oftmals nur ein Drittanbieter-Adapter, um drahtloses CarPlay zu ermöglichen.

Chasing Cars berichtet, dass sich Hyundais Denkweise zukünftig ändert, zumindest für neue Hyundai-Autos. In dem Bericht wird erklärt, dass Hyundai plant, ab dem kommenden Kona EV der zweiten Generation und anderen Fahrzeugen des Modelljahres 2024 drahtlose CarPlay-Unterstützung in Fahrzeuge mit integrierter Satellitennavigation einzuführen. In dem Bericht heißt es weiter, dass kabelloses CarPlay und Android Auto über ein Software-Update auch in Autos kommen könnten, die bereits auf der Straße sind. Hierzu gibt es allerdings nur wenige informationen.

In dem Bericht gibt es übrigens auch einen Erklärungsansatz, warum Hyundai bis dato Wireless-CarPlay nur in Fahrzeugen ohne Navigationssystem integriert hat. Es heißt, dass sich Hyundai und Smartphone-Hersteller um den vorrangigen Zugriff auf die Navigationstaste im Fahrzeuginnenraum gestritten hätten.