Schon seit ein paar Jahren habt ihr die Möglichkeit, Nachrichten über Siri zu verschicken. Standardmäßig wird dabei die Nachrichten-App von Apple verwendet. Allerdings könnt ihr per Sprachassistent auch Nachrichten über kompatible Drittanbieter-Apps versenden. Mit iOS 17 wird dies wird ein Stück weiter einfacher.

iOS 17: Siri kann leichter Nachrichten über Drittanbieter verschicken

Mit iOS 17 erleichtert Apple das Verschicken von Nachrichten per Siri über Drittanbieter-Apps. Seit der Beta 2, die in der vergangenen Woche freigegeben wurde, besteht die neue Option. Wenn ihr nun den virtuellen Assistenten bittet, jemandem eine Nachricht zu senden, könnt ihr ganz einfach auswählen, welche Messaging-App ihr verwenden möchtet, bevor ihr die Nachricht sendet – auch wenn ihr dies bei der Anfrage an Siri nicht explizit angegeben habt.

Unter iOS 16 müsst ihr immer noch den Zusatz hinzufügen, über welche App die Nachricht verschickt werden soll. Mit iOS 17 seht ihr nun eine Option zum Ändern der App, bevor ihr die Nachricht sendet. Dies funktioniert mit jeder Siri-kompatiblen App, einschließlich WhatsApp und Telegram, so 9to5Mac. Neben der Möglichkeit, die App zu ändern, ist es auch einfacher, auf die Siri-Benutzeroberfläche zu tippen, um den Kontakt zu ändern und die Nachricht zu bearbeiten.