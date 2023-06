Wie MacRumors berichtet, wird Apple wahrscheinlich am 19. Juli neue kabellose Beats Studio Pro Kopfhörer auf den Markt bringen. Dies geht aus Informationen hervor, die Myke Hurley letzte Woche im Apple-Podcast „Connected“ veröffentlicht hat. Hurley sagte, er habe die Details von einer anonymen Quelle erhalten, die bereits zuvor genaue Angaben zu den Beats Studio Buds+ Ohrhörern gemacht hatte.

Spezifikationen und Design: Was ist zu erwarten?

Der Beats Studio Pro Over-Ear-Kopfhörer soll in vier Farben erhältlich sein: Schwarz, Navy, Sandstone und Deep Brown. Geleakte Bilder deuten auf ein ähnliches Design wie beim Beats Studio3 hin.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören ein USB-C-Ladeanschluss, verbesserte Mikrofone und optimierte Klangprofile. Ein neues Case wird ebenfalls Teil des Pakets sein, zusammen mit Android-kompatiblen Funktionen wie Fast Pair und Find My Device. Der Studio Pro Kopfhörer wird voraussichtlich den traditionellen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss behalten. Nutzer können eine fortschrittliche aktive Geräuschunterdrückung erwarten, die die Verbesserungen der Studio Buds+ widerspiegelt. Die Akkulaufzeit soll sich im Vergleich zum Studio3 verlängern.

Die Kopfhörer werden ein lang erwartetes Update des Studio3-Modells sein, das 2017 auf den Markt kam. Während Apple beim Studio3 auf den W1-Chip setzt, ist noch nicht bekannt, welcher Chip beim Studio Pro zum Einsatz kommen wird.

Hinweise auf den neuen Kopfhörer tauchten in den letzten Wochen bereits im macOS 13.4 Code und in der FCC-Datenbank auf. Eine offizielle Ankündigung bezüglich einer Veröffentlichung gibt es noch nicht. Es wird erwartet, dass weitere Details bekannt gegeben werden, wenn der vermutete Starttermin am 19. Juli näher rückt. Eine frühe Händlerliste zeigte, dass der Studio Pro in Europa ca. 399 Euro kosten wird.

Hier seht ihr die verschiedenen Farben der Beats Studio Pro: