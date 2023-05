Apple arbeitet an neuen Beats Studio Pro Over-Ear-Kopfhörern, so geht es aus dem Programmcode des kürzlich veröffentlichten Release Candidates zu macOS 13.4 hervor. Wann die neuen Beats Studio Pro allerdings ihm Handel landen, ist aktuell nicht bekannt. Im Vorfeld bekommen wir so schon einmal einen kleinen Geschmack, in welche Richtung sich das Ganze bewegt.

Beats Studio Pro: neue Over-Ear-Kopfhörer tauchen auf

In den tiefen des Programmcodes zum macOS 13.4 RC ist Entwickler @aaronp613 auf neue, bislang unveröffentlichte Beats Studio Pro Kopfhörer gestoßen. Diese tragen die Modellnummer A2924 und unterscheiden sich somit von der Modellnummer der kommenden Beats Studio Buds+.

Bei den Beats Studio Pro dürfte es sich um den Nachfolger der aktuellen Beats Studio3 handeln. Die Beats Studio3 haben schon ein paar Jahre „auf dem Buckel“ und seit dem Jahr 2017 hat Beats keine neuen Over-Ear-Kopfhörer mehr auf den Markt gebracht. Von daher dürfte nun die Zeit reif sein, ein neues Modell anzukündigen. Dieses wird vermutlich in Kooperation mit dem englischen Designer Samuel Ross von A-Cold-Wall entwickelt.

Die Beats Studio Pro werden über eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung, einen Transparenzmodus und erstmals über personalisiertes 3D-Audio verfügen. Zudem werden einen USB-C Anschluss sowie ein von Beats entwickelter Chip erwartet. Die neuen Over-Ear-Kopfhörer sollen in den Farben Schwarz, Weiß, Dunkel-Blau und Braun erhältlich sein.