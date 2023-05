Ende März kündigte Apple die diesjährige Worldwide Developers Conference an. Gleichzeitig startete die sogenannte Swift Student Challenge. Diejenigen, die ihre Leidenschaft für das Programmieren darlegen, hatten die Möglichkeit exklusive Geschenke (AirPods Pro, WWDC23 Bekleidung, ein exklusives PIN-Set und mehr) zu gewinnen. Zudem bestand die Chance auf die Teilnahme beim Special Event im Apple Park. Nun hat Apple damit begonnen die Gewinner der WWDC 2023 Swift Student Challenge zu informieren.

Apple informiert Gewinner der WWDC 2023 Swift Student Challenge

Die WWDC 2023 findet vom 05. bis 09. Juni statt und wird mit einer Keynote eröffnet. Zusätzlich zu den Ankündigungen der Keynote und den State of the Union-Präsentationen wird das diesjährige Online-Programm Sessions, One-on-One Labs und Möglichkeiten zum Austausch mit Ingenieuren von Apple und anderen Entwicklern beinhalten.

Entwickler und Studierende haben außerdem die Möglichkeit am 5. Juni an einem speziellen Tag vor Ort im Apple Park teilzunehmen, um die Keynote und die State of the Union gemeinsam mit der weltweiten Online-Community anzuschauen. Die Anzahl der Plätze für diese Veranstaltung ist begrenzt und die Gewinner werden per Zufallsprinzip ausgewählt.

Auch in diesem Jahr waren Studierende wieder angehalten, einen App Playground mit Swift Playgrounds zu einem Thema ihrer Wahl zu erstellen. Apple beurteilt die Einsendungen auf der Grundlage ihrer technischen Fähigkeiten und Kreativität. Das Bewerbungsdatum war Mitte April abgelaufen und nun informiert Apple die glücklichen Gewinner.