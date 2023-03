Apple hat vor wenigen Augenblicken die Worldwide Developer Conference 2023 angekündigt. Diese findet vom 05. bis 09. Juni statt. Genau wie in den letzten beiden Jahren wird es Event größtenteils als Online-Veranstaltung durchgeführt.

Apple kündigt WWDC 2023 an

Apple hat soeben angekündigt, dass die jährliche Worldwide Developers Conference (WWDC) vom 5. bis 9. Juni 2023 in einem Online-Format stattfinden wird. Am Eröffnungstag haben Entwickler und Studierende die Möglichkeit vor Ort im Apple Park zu feiern. Die Teilnahme an der WWDC23, bei der iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 und Co. im Mittelpunkt stehen werden, ist für alle Entwickler kostenlos. Als Teil von Apples kontinuierlichem Engagement, Entwickler bei der Erstellung innovativer Apps zu unterstützen, wird die Veranstaltung auch einen einzigartigen Zugang zu Ingenieuren von Apple sowie Einblicke in neue Technologien und Werkzeuge bieten, die Entwickler helfen, ihre Visionen zu verwirklichen.

„Die WWDC ist für uns bei Apple eine der schönsten Zeiten im ganzen Jahr, weil sie die Möglichkeit bietet, sich mit den talentierten Entwickler:innen aus aller Welt, die diese Community so außergewöhnlich machen, auszutauschen“, sagt Susan Prescott, Vice President Worldwide Developer Relations bei Apple. „Die WWDC23 wird unsere bisher größte und spannendste Veranstaltung sein, und wir können es kaum erwarten, viele Teilnehmer:innen online oder vor Ort bei diesem ganz besonderen Event zu sehen!“

Zusätzlich zu den Ankündigungen der Keynote und den State of the Union-Präsentationen wird das diesjährige Online-Programm Sessions, One-on-One Labs und Möglichkeiten zum Austausch mit Ingenieuren von Apple und anderen Entwicklern beinhalten. Entwickler und Studierende haben außerdem die Möglichkeit am 5. Juni an einem speziellen Tag vor Ort im Apple Park teilzunehmen, um die Keynote und die State of the Union gemeinsam mit der weltweiten Online-Community anzuschauen. Die Anzahl der Plätze für diese Veranstaltung ist begrenzt. Details zur Anmeldung findet man auf der Apple Developer Webseite und in der App.

Viele weitere Details rund um die diesjährige Apple Entwicklerkonferenz wird Apple im Vorfeld der WWDC 2023 bekannt geben. Wie eingangs erwähnt dreht sich die Apple Entwicklerkonferenz in erster Linie um Software. Von daher wird der Hersteller einen ersten Ausblick auf iOS 17 und Co. geben. Aber auch Hardware könnte in diesem Jahr auf der Agenda der Keynote am 05. Juni sein. Kolportiert werden ein Apple Headset, ein MacBook Air mit M3 Chip, sowie ein neuer Mac Pro mit Apple Silicon.