Die Deutschen Mobilfunkanbieter arbeiten stetig daran, ihre Netze weiter auszubauen. Dabei gehen die Unternehmen auch neue Wege. So dienen Litfaßsäulen in Düsseldorf als 5G-Stationen für Vodafone.

Vodafone: Litfaßsäulen dienen als 5G-Antennen

Über 165 Jahre ist es mittlerweile her, dass sich der Berliner Verleger – Ernst Litfaß – die sogenannten Litfaßsäulen ausgedacht hat. Zum damaligen Zeitpunkt konnte er nicht wissen, dass diese zukünftig als 5G-Antennen dienen. Insgesamt 50 der in der Landeshauptstadt Düsseldorf aufgestellten Litfaßsäulen versorgen die Menschen nicht nur mit Informationen, sondern auch mit schnellem 5G-Mobilfunk von Vodafone. Die 50 Litfaßsäulen sind erst der Anfang, in den kommenden zwei Jahren will Vodafone 100 weitere Litfaßsäulen für den 5G Ausbau nutzen.

Das Unternehmen schreibt