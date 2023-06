Auch in den Wochen nach der Ankündigung von Apples Vision Pro bleibt das Mixed-Reality-Headset ein heißes Thema. Jüngst sorgte die Meinung von Oculus-Gründer Palmer Luckey für Aufmerksamkeit. Laut Luckey hat Apple mit der Vision Pro „im Grunde alles richtig gemacht“ – eine bemerkenswerte Aussage von einer im AR/VR-Business so etablierten Persönlichkeit.

Zustimmung des Oculus-Gründers

In einem Podcast mit Peter H. Diamandis wies Luckey auf zwei kontroverse Aspekte der Vision Pro hin: den externen Akku und den hohen Startpreis von 3.499 US-Dollar. Obwohl diese Merkmale bei Verbrauchern und Branchenexperten für Diskussionen sorgen, verteidigt Luckey die Entscheidungen von Apple.

AR/VR-Headsets, so argumentiert Luckey, müssen von allen begehrt werden, bevor sie erschwinglich werden. Im Gegenzug bietet Apples Headset die fortschrittlichste Technik, die man in einem Headset findet. Tim Cook bezeichnete es einst in einem Interview als „die Technik von morgen, schon heute“. Dabei positionierte der Apple-CEO das neue Gerät nicht nur als ein Virtual-Reality-Tool, sondern auch als Apples ultimative Augmented-Reality-Plattform. Dieses Konzept erklärt den hohen Preis der Vision Pro.

Luckey befürwortet auch Apples Entscheidung, einen externen Akku für das Headset zu verwenden, eine Funktion, die er bei Oculus gerne eingeführt hätte, aber nicht einführen konnte. Das Argument für den externen Akku dreht sich um die Gewichtsverteilung. Headsets sollten aus Gründen des Benutzerkomforts leicht sein, und eine externe Batteriekomponente ermöglicht dieses Ziel. Der externe Akku bietet außerdem mehr Platz für Apple, um mehr Rechenleistung in das Headset zu integrieren.

Der Oculus-Gründer ist der Ansicht, dass diese strategischen Schritte von Apple die Erwartungen der Verbraucher für künftige Headset-Iterationen festlegen und möglicherweise zu einem schlankeren, leichteren Headset führen werden, das einer einfachen Brille ähnelt.

Palmer Luckey ist als Gründer von Oculus VR der Erfinder der Oculus Rift, einem der ersten kommerziell erhältlichen Virtual-Reality-Headsets. Nachdem Oculus VR im Jahr 2014 von Facebook für etwa 2 Milliarden US-Dollar übernommen wurde, arbeitete Luckey weiterhin bei dem Unternehmen. Im März 2017 verließ er Facebook jedoch unter nicht vollständig geklärten Umständen.

Apple plant, das Vision Pro Headset in der ersten Hälfte des Jahres 2024 auf den US-Markt zu bringen. Der Verkaufsstart in anderen Ländern soll später im Jahr folgen, ein genaues Erscheinungsdatum steht jedoch noch nicht fest.