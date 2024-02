MacPaw – ein ukrainisches Softwareunternehmen – hat heute bekannt gegeben, dass Setapp als alternativer App-Marktplatz für das iPhone in der EU verfügbar sein wird. Ab April soll eine erste Beta-Version bereitstehen.

Setapp wird einer der ersten alternativen App-Marktplätze für das iPhone in der EU sein

Auf dem Mac bietet MacPaw seit vielen Jahren eine Software-Flatrate mit einer Vielzahl an Apps an. Nutzer zahlen eine monatliche Pauschale und haben vollen Zugriff auf die inkludierten Apps.

Genau diesen Schritt möchten die Entwickler nun auch auf dem iPhone vollziehen. Ziel des Unternehmens ist es, ein gerechteres, innovativersn und benutzerzentriertes App-Ökosystems zu schaffen.

In der Beta-Version, die ab April zur Verfügung stehen soll, präsentiert MacPaw eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Apps aus dem Setapp-Katalog. Die Kategorien werden wie folgt umschrieben

Produktivitäts- und Geschäftstools : Steigern Sie Ihre Effizienz mit Tools zur Verwaltung Ihres Zeitplans, zur Einhaltung des Überblicks, zur Personalisierung Ihres Interneterlebnisses und vielem mehr.

: Steigern Sie Ihre Effizienz mit Tools zur Verwaltung Ihres Zeitplans, zur Einhaltung des Überblicks, zur Personalisierung Ihres Interneterlebnisses und vielem mehr. Kreativ- und Designsoftware : Schöpfen Sie Ihr kreatives Potenzial mit intuitiven Tools aus, die für Fotoanimationen, Dokumenterstellung und mehr entwickelt wurden.

: Schöpfen Sie Ihr kreatives Potenzial mit intuitiven Tools aus, die für Fotoanimationen, Dokumenterstellung und mehr entwickelt wurden. Lebensstil und Produktivität : Verbessern Sie Ihre täglichen Routinen mit Apps, die Ihnen helfen, bessere Gewohnheiten aufzubauen, über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben und Ihre Notizen und Ideen effizient zu verwalten.

: Verbessern Sie Ihre täglichen Routinen mit Apps, die Ihnen helfen, bessere Gewohnheiten aufzubauen, über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben und Ihre Notizen und Ideen effizient zu verwalten. Utility-Apps : Erleichtern Sie alltägliche Aufgaben mit Anwendungen, mit denen Sie mühelos Dateien teilen, Ihre Ausgaben überwachen und Ihren Ideenorganisationsprozess optimieren können.

: Erleichtern Sie alltägliche Aufgaben mit Anwendungen, mit denen Sie mühelos Dateien teilen, Ihre Ausgaben überwachen und Ihren Ideenorganisationsprozess optimieren können. Spezialisierte professionelle Tools: Nutzen Sie erweiterte Anwendungen, die auf detaillierte Dokumentensuchen, umfassende Datenbankverwaltung und mehr zugeschnitten sind.

Interesse? Dann habt ihr vorab die Möglichkeit, euch auf eine Warteliste zu setzen. Neben MacPaw hatte neulich auch Epic Games angekündigt, dass das Unternehmen in der EU einen alternativen App Store anbieten wird. Bis zum 06. März 2024 ist Apple gezwungen, Änderungen an iOS, Safari und dem App Store vorzunehmen, um dem Gesetz über digitale Märkte zu entsprechen. In der kommenden Woche werden somit spätestens iOS 17.4 und Co. für alle Nutzer freigegeben.

