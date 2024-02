Die T1M LED-Deckenleuchte erweitert das Smart-Home-Angebot von Aqara und bringt eine vielseitige Beleuchtungslösung auf den Markt. Entwickelt für Räume von 5 bis 20 Quadratmetern, liefert sie eine maximale Helligkeit von bis zu 3450 Lumen. Nutzer können das Weißspektrum im Bereich von 2700 bis 6500 Kelvin individuell einstellen. Ein markantes Merkmal der Leuchte ist der am Rand integrierte RGB-Ring, der über 16 Millionen Farben für dynamische Lichteffekte bietet. Die Deckenleuchte ist derzeit bei Amazon zum Sonderpreis erhältlich. So spart ihr mit dem Code LIGHTT1MEU 15 Euro und erhaltet die Aqara T1M für 134,99 Euro.

Deckenleuchte mit vielseitigen Beleuchtungsoptionen

Die T1M basiert auf dem Zigbee 3.0 Standard und erfordert für die volle Funktionsfähigkeit eine Aqara-Bridge. Als Teil eines Zigbee-Mesh-Netzwerkes dient die Leuchte auch als Repeater, wodurch die Signalreichweite innerhalb des Smart-Home-Systems verbessert wird. Die Kompatibilität mit Aqara-Hubs ermöglicht zudem die Integration in verschiedene Ökosysteme, darunter Apple HomeKit, Google Home, Alexa und IFTTT, was eine breite Anwendungspalette von der einfachen Beleuchtung bis hin zu komplexen Automatisierungen ermöglicht.

Neben der manuellen Bedienung über einen Lichtschalter unterstützt die T1M die Steuerung über die Aqara-App und Sprachassistenten. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung der Beleuchtung, von der Einstellung der Helligkeit und Farbtemperatur bis hin zu animierten Lichteffekten und spezifischen Signalen für Ereignisse wie das Klingeln an der Tür.

Während die Deckenleuchte über die Aqara-App mit den animierten Lichtoptionen programmiert werden kann, erscheint die Aqara T1M in Apples Home-App in Form von zwei einzelnen Leuchten. Dabei kann eine im Weißlichtbereich und die andere als Farblampe gesteuert werden. Da die HomeKit-Funktion „Adaptives Licht“ unterstützt wird, lässt sich die Lichttemperatur an die jeweilige Tageszeit einfach anpassen.

Die Installation der T1M ist durchdacht und benutzerfreundlich gestaltet. Mit Optionen für eine Befestigung über einen kurzen Bügel oder direkt an der Decke mittels Schrauben lässt sich die Leuchte schnell und sicher anbringen. Die Energieversorgung wird über vorbereitete Klemmen angeschlossen, wobei eine Kunststoffabdeckung die Montage abschließt. Die Deckenleuchte hat einen Durchmesser von 49,5 cm.

Mit einer angegebenen Lebensdauer von 50.000 Stunden verspricht die Aqara T1M eine langfristige Lösung für die smarte Beleuchtung im modernen Zuhause. Nicht nur dank des zeitlich begrenzten Einführungsangebots in Höhe von 134,99 Euro (statt regulär 149,99 Euro), ist die Deckenleuchte durchaus eine Überlegung wert. Damit ihr den Rabatt erhaltet, müsst ihr an der Amazon-Kasse den Rabattcode LIGHTT1MEU eingeben.

